舊金山華埠”一芳水果茶”被指違反條例面臨逼遷（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

來自台灣的一芳水果茶近年積極拓展灣區市場，舊金山華埠的一芳生意一直不錯，但開業半年來，一直受規劃條例困擾，上星期更突然收到市府通知，要一芳在30日內搬走。

舊金山華埠的一芳位於華盛頓街870號，是老闆李振旋（Carson Li）花了近十萬元，從台灣購買了一芳的經營權，希望落戶華埠，振興本地經濟。

李振旋說：”當然是自己社區，見到華埠近年的人流，都不算很多，我想吸引更多年輕人，或者外國遊客入來，給個理由過來這裡，消費觀光一下。”

華埠的一芳去年5月份開業，7月份時，老闆收到規劃部門的通知，指有人投訴一芳開業的位置違反了規劃條例（Planning code），規劃部門解釋，由於一芳屬於連鎖店，因此需要申請”有條件使用”的牌照，才可以繼續營業。

老闆因此照做，在9月份入紙申請”有條件使用”的牌照，並繳付數千元的費用。

不過個多月後，老闆突然收到規劃員的回覆，指諮詢過高層後，認為一芳是連鎖店，就算有牌照，都不可以在原址營業。

當時李振旋隨即上到規劃部門的網站查詢，網站上仍顯示這個鋪位合資格申請牌照。

李振旋說：”她（規劃員）就解釋，根據內部的網站，就是不可以申請的意思。”

規劃員指，唯一的解決辦法是改動店鋪的裝修，去掉與一芳有關的餐牌及所有設計，今年1月2日時，規劃員更親臨一芳實地考察，與老闆討論要改動的部分。

但是一星期後，他再收到規劃員的電郵回覆，沒有解釋是甚麼原因，只是要求一芳在30天內搬走。

李振旋說：”都是覺得很無理，出爾反爾，是多次，所以我們不可以接受（記者：所有的要求，你們已經做了？）是的，各方面的要求，我們都是配合，怎樣去做，怎樣去解決，但最後的回覆都是差強人意，都不是我們想要的。”

老闆表示，未知道下一步應該如何應對，但他就沒有想過會在30日內搬走，他希望今次事件可以引起社區關注，大家想辦法幫忙。

規劃部門回覆本台查詢時指出，李振旋最初申請開店時，用的店名並不是”一芳”，而是”華埠台灣水果茶”，所以當局不知道是連鎖店，如果最初知道是連鎖店，當局不會讓一芳開業。

李振旋表示，最初其實不想用”一芳”的店名，他想在一間店裡售賣兩種不同品牌的飲品，所以選擇”台灣水果茶”的名字，但後來他在6月份重新填表，將店名改為”一芳”，為什麼規劃部門知道是連鎖店後，仍然接受”一芳”申請牌照，而不是勒令停業呢？

規劃部門解釋，一些規劃條例近來有更新，令職員誤以為能夠幫助”一芳”解決問題。

當局重申，在現行規例上暫時沒有能夠幫助”一芳”的辦法。

代表該區的市參事佩斯金（Aaron Peskin），上星期派代表接觸”一芳”，佩斯金指，華埠現行的規劃條例，部分區域禁止連鎖店，原意是保護社區小商業，如果社區許可，他願意提出更改規劃條款，拯救”一芳”。

佩斯金說：”我很樂意與華埠社區領袖，去重新檢視這條法例，看看他們想不想改變現行的限制。”

至於規劃部門在過程中有否出爾反爾，向老闆提供錯誤的訊息，佩斯金指，未來幾個星期，將會與當局、社區及店鋪聯絡，會查明真相，然後給出一個滿意的解決辦法。

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