舊金山華埠”一芳水果茶”被指違反條例面臨逼遷（視頻）

來自台灣的一芳水果茶近年積極拓展灣區市場,舊金山華埠的一芳生意一直不錯,但開業半年來,一直受規劃條例困擾,上星期更突然收到市府通知,要一芳在30日內搬走。

舊金山華埠的一芳位於華盛頓街870號,是老闆李振旋(Carson Li)花了近十萬元,從台灣購買了一芳的經營權,希望落戶華埠,振興本地經濟。

李振旋說:”當然是自己社區,見到華埠近年的人流,都不算很多,我想吸引更多年輕人,或者外國遊客入來,給個理由過來這裡,消費觀光一下。”

華埠的一芳去年5月份開業,7月份時,老闆收到規劃部門的通知,指有人投訴一芳開業的位置違反了規劃條例(Planning code),規劃部門解釋,由於一芳屬於連鎖店,因此需要申請”有條件使用”的牌照,才可以繼續營業。

老闆因此照做,在9月份入紙申請”有條件使用”的牌照,並繳付數千元的費用。

不過個多月後,老闆突然收到規劃員的回覆,指諮詢過高層後,認為一芳是連鎖店,就算有牌照,都不可以在原址營業。

當時李振旋隨即上到規劃部門的網站查詢,網站上仍顯示這個鋪位合資格申請牌照。

李振旋說:”她(規劃員)就解釋,根據內部的網站,就是不可以申請的意思。”

規劃員指,唯一的解決辦法是改動店鋪的裝修,去掉與一芳有關的餐牌及所有設計,今年1月2日時,規劃員更親臨一芳實地考察,與老闆討論要改動的部分。

但是一星期後,他再收到規劃員的電郵回覆,沒有解釋是甚麼原因,只是要求一芳在30天內搬走。

李振旋說:”都是覺得很無理,出爾反爾,是多次,所以我們不可以接受(記者:所有的要求,你們已經做了?)是的,各方面的要求,我們都是配合,怎樣去做,怎樣去解決,但最後的回覆都是差強人意,都不是我們想要的。”

老闆表示,未知道下一步應該如何應對,但他就沒有想過會在30日內搬走,他希望今次事件可以引起社區關注,大家想辦法幫忙。

規劃部門回覆本台查詢時指出,李振旋最初申請開店時,用的店名並不是”一芳”,而是”華埠台灣水果茶”,所以當局不知道是連鎖店,如果最初知道是連鎖店,當局不會讓一芳開業。

李振旋表示,最初其實不想用”一芳”的店名,他想在一間店裡售賣兩種不同品牌的飲品,所以選擇”台灣水果茶”的名字,但後來他在6月份重新填表,將店名改為”一芳”,為什麼規劃部門知道是連鎖店後,仍然接受”一芳”申請牌照,而不是勒令停業呢?

規劃部門解釋,一些規劃條例近來有更新,令職員誤以為能夠幫助”一芳”解決問題。

當局重申,在現行規例上暫時沒有能夠幫助”一芳”的辦法。

代表該區的市參事佩斯金(Aaron Peskin),上星期派代表接觸”一芳”,佩斯金指,華埠現行的規劃條例,部分區域禁止連鎖店,原意是保護社區小商業,如果社區許可,他願意提出更改規劃條款,拯救”一芳”。

佩斯金說:”我很樂意與華埠社區領袖,去重新檢視這條法例,看看他們想不想改變現行的限制。”

至於規劃部門在過程中有否出爾反爾,向老闆提供錯誤的訊息,佩斯金指,未來幾個星期,將會與當局、社區及店鋪聯絡,會查明真相,然後給出一個滿意的解決辦法。

