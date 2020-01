【KTSF】

南灣聖荷西市一名70歲越裔老翁,涉嫌週一在車中性侵犯一名女學生被捕,男疑犯是受僱於女學生的家人,接載女學生放學回家。

被捕疑犯名叫Tuan Binh Nguyen,他多年來獲女童的家人僱用,負責接載女童放學回家。

警方指,案發當天,疑犯接載其他學童回家後,把受害女童載到東Capitol Expressway 1000號路段一間店舖後面,然後向女童性侵犯。

當時剛好有保安員經過,目睹女童在車內反抗Nguyen,保安員馬上掏出手槍指向Nguyen,並報警求助,直至警員到場將Nguyen拘捕。

疑犯涉嫌觸犯綁架、非法禁錮、性侵犯14歲以下兒童等罪行被拘押。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡聖荷西警局,電話:(408) 277-4102。

