有皮草行業團體就舊金山皮草禁令發起訴訟。

根據Sacramento Bee的報導,國際皮草聯合會(IFF)向聯邦法院提出起訴,稱舊金山皮草禁令違法美國憲法中的商業條款,該組織批評這項以環保為名的禁令,會導致廠商生產更多以塑膠及化石燃料為原料的皮草替代品,實際上更加不環保,而加州人購買和選擇皮草的權利不應被剝奪。

舊金山市府律師辦公室反駁指,皮草養殖場污染空氣和水源,皮草生產過程常常會使用有害的化學物,而且製造一件真皮草所消耗的能源,比製造假皮草多15倍。

舊金山的立法議員已表明,不會為時尚而每年殺害數以百萬計的動物。

舊金山皮草禁令首階段措施在去年1月1日正式實施,而加州在去年10月也通過立法,在2023年前全州範圍內禁止銷售和生產皮草產品。

