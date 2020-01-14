蓬佩奧到史丹福大學演講談擊殺蘇雷曼尼原因

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國務卿蓬佩奧週一來灣區訪問，也有提到伊朗，他集中談到美國的外交政策和經濟，並且與矽谷科技業領袖，以及日本南韓的外交官員會面，蓬佩奧在史丹福大學演講時，提到美國為何要擊殺伊朗軍事將領蘇雷曼尼。

蓬佩奧在史丹佛大學胡佛研究所發表演說時表示，美國空襲殺死伊朗軍事將領蘇雷曼尼，是因為他陰謀策劃連串襲擊美國目標，有即時危險，因此特朗普總統做得對，保護美國人民安全。

蓬佩奧還提到殺死蘇雷曼尼，是美國外交政策的一部份，目的是產生阻嚇作用。

蓬佩奧說：”我希望交代我們所做的事情背景，事關有一個更大的戰略，在軍事上我們曾多次警告伊朗人，我本人也如是，就是：不容擊殺美國人，他們測試我們，正如過去曾多次試探歷屆政府，過去的姑息讓他們壯膽，但在12月27日，對蘇雷曼尼，我們改變了作風。”

蓬佩奧還說，他相信伊朗人明白，美國與伊朗的戰略關係，以及伊朗在中東的地位，美國希望伊朗安全繁榮，但不容許伊朗發展核武。

另外，蓬佩奧週一晚還到舊金山的Commonwealth Club出席論壇活動，不過門外則有示威者，高呼”美國離開中東”的口號。

蓬佩奧談到中國威脅論，以及智慧產權問題。

蓬佩奧說：”Google在中國所做的，間接讓中國軍隊獲利。”

他還提到中國在全球拓展5G網路技術，會令中共獲取信息*

蓬佩奧還透露，美中雙方最快將於本週三達成最新的貿易協議。

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