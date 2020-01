蓬佩奧到史丹福大學演講談擊殺蘇雷曼尼原因

【KTSF】

國務卿蓬佩奧週一來灣區訪問,也有提到伊朗,他集中談到美國的外交政策和經濟,並且與矽谷科技業領袖,以及日本南韓的外交官員會面,蓬佩奧在史丹福大學演講時,提到美國為何要擊殺伊朗軍事將領蘇雷曼尼。

蓬佩奧在史丹佛大學胡佛研究所發表演說時表示,美國空襲殺死伊朗軍事將領蘇雷曼尼,是因為他陰謀策劃連串襲擊美國目標,有即時危險,因此特朗普總統做得對,保護美國人民安全。

蓬佩奧還提到殺死蘇雷曼尼,是美國外交政策的一部份,目的是產生阻嚇作用。

蓬佩奧說:”我希望交代我們所做的事情背景,事關有一個更大的戰略,在軍事上我們曾多次警告伊朗人,我本人也如是,就是:不容擊殺美國人,他們測試我們,正如過去曾多次試探歷屆政府,過去的姑息讓他們壯膽,但在12月27日,對蘇雷曼尼,我們改變了作風。”

蓬佩奧還說,他相信伊朗人明白,美國與伊朗的戰略關係,以及伊朗在中東的地位,美國希望伊朗安全繁榮,但不容許伊朗發展核武。

另外,蓬佩奧週一晚還到舊金山的Commonwealth Club出席論壇活動,不過門外則有示威者,高呼”美國離開中東”的口號。

蓬佩奧談到中國威脅論,以及智慧產權問題。

蓬佩奧說:”Google在中國所做的,間接讓中國軍隊獲利。”

他還提到中國在全球拓展5G網路技術,會令中共獲取信息*

蓬佩奧還透露,美中雙方最快將於本週三達成最新的貿易協議。

