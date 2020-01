【有線新聞】

菲律賓呂宋島塔阿爾火山持續噴發。

塔阿爾火山連續3日冒出大量濃煙,當局偵測到火山口一度噴出近500米高熔岩,估計近2公里高的火山灰,飄散至附近西部地區。

目前火山警戒級別維持在第二高的第四級,當局再次呼籲附近方圓14公里範圍內近50萬人全部疏散,但仍有居民不肯離開。

