奧克蘭多名母親佔住空置住屋 週二早上被縣警逼遷（視頻）

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東灣奧克蘭（屋崙）一間空置的住屋自去年11月起，被多名無家可歸的母親佔住，東灣Alameda縣警週二早上持逼遷令，促請她們離開，行動中警方拘捕兩女一男。

這群母親自稱是”Moms 4 Housing”，她們在Facebook直播被逼遷的過程，視頻可見，她們早上6時許在縣警陪同下離開佔住的房屋。

其中一名母親Dominique Walker發表聲明說，她們知道全球有很多人，都從她們這次非暴力的公民抗爭行動中獲得啟發。

聲明指，她們的行動改變了一些人的看法，讓他們明白到住屋是人權，而這場抗爭不會就此結束，直至奧克蘭所有人獲得安全和有尊嚴的地方居住為止。

這幢位於Magnolia街2929號的住屋已空置了兩年，去年7月31日由南加州地產投資公司Wedgewood LLC以銀主盤拍賣方式購入，這群母親是於去年11月18日起開始佔住。

Alameda縣高等法院一名法官上週五裁定，這群母親沒有法律理據擁有該幢住屋，下令本週內眾人要遷出。

Alameda縣警發言人Ray Kelly稱，警方執行逼遷令時，發現住屋大門被人擋著，警員需要用重物撬開大門入內，屋內兩名婦人同意已和平的方式離開。

Wedgewood發言人Sam Singer表示，該公司對事件和平結束感到欣慰，他說公司計劃與非牟利組織Shelter 37合作翻新該幢住屋，並會為”奧克蘭面對困難的年輕人提供機會”，同時會與該非牟利組織瓜分利潤，讓其他年輕人也可受惠。

Singer亦指出，解決奧克蘭住屋危機的方法，不應循非法闖入和佔用市民的住屋入手。

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