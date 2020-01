奧克蘭多名母親佔住空置住屋 週二早上被縣警逼遷（視頻）

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)一間空置的住屋自去年11月起,被多名無家可歸的母親佔住,東灣Alameda縣警週二早上持逼遷令,促請她們離開,行動中警方拘捕兩女一男。

這群母親自稱是”Moms 4 Housing”,她們在Facebook直播被逼遷的過程,視頻可見,她們早上6時許在縣警陪同下離開佔住的房屋。

其中一名母親Dominique Walker發表聲明說,她們知道全球有很多人,都從她們這次非暴力的公民抗爭行動中獲得啟發。

聲明指,她們的行動改變了一些人的看法,讓他們明白到住屋是人權,而這場抗爭不會就此結束,直至奧克蘭所有人獲得安全和有尊嚴的地方居住為止。

這幢位於Magnolia街2929號的住屋已空置了兩年,去年7月31日由南加州地產投資公司Wedgewood LLC以銀主盤拍賣方式購入,這群母親是於去年11月18日起開始佔住。

Alameda縣高等法院一名法官上週五裁定,這群母親沒有法律理據擁有該幢住屋,下令本週內眾人要遷出。

Alameda縣警發言人Ray Kelly稱,警方執行逼遷令時,發現住屋大門被人擋著,警員需要用重物撬開大門入內,屋內兩名婦人同意已和平的方式離開。

Wedgewood發言人Sam Singer表示,該公司對事件和平結束感到欣慰,他說公司計劃與非牟利組織Shelter 37合作翻新該幢住屋,並會為”奧克蘭面對困難的年輕人提供機會”,同時會與該非牟利組織瓜分利潤,讓其他年輕人也可受惠。

Singer亦指出,解決奧克蘭住屋危機的方法,不應循非法闖入和佔用市民的住屋入手。

