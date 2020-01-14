無家可歸母親佔住奧克蘭一房屋面臨逼遷（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

在西奧克蘭（西屋崙）有幾十人力撐一班面臨逼遷的母親。

上星期一名法官下令，住在這間屋的家庭離開，因為他們不是屋主，也不是租客。

在剛過去的週末，業主Wedgewood Property公司提出付錢給這些家庭搬走，並安排他們入住天主教慈善收容中心兩個月。

住在這間屋已經幾個月的這名母親，否認屋主跟她們接觸過。

代表Mom 4 Housing的Dominique Walker說：”他們對媒體這樣講，但他們沒有與我們談，或提出任何建議，提出入住收容中心兩個月，絕對是侮辱我們。”

奧克蘭市議會主席Rebecca Kaplan表示，奧克蘭正設法收買空置的建築物，將它們變成可負擔房屋，以及防止好像Wedgewood這些發展商來收購，她又說，奧克蘭市府已經預留資金這樣用。

Kaplan說：”永久可負擔基金是用來收購物業作這用途，為社區帶來可負擔房屋，所以我們在6月預算中，預留資金作這用途。”

與此同時，Alameda縣警辦公室正計劃在本星期逼遷這班母親，辦公室發表聲明說，”他們曾經接觸這班母親，提供資源以及達成非對抗式的解決方案，但她們拒絕我們的提議，縣警辦公室將繼續嘗試和希望她們騰出房屋，好像法庭下令這樣做。”

幫助這班母親抗爭的社區組織就表示，情況並非如此，縣警辦公室根本沒有與任何人談判過，而他們的組織有法律代表，與縣警談判一個如何和平離開間屋的過渡方法，但縣警拒絕了。

至於業主Wedgewood發展商就發表聲明表示，他們鼓勵這些母親在未逼遷前接受他們提出的方案，但他們不會容忍公司的物業被人偷去。

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