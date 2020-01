無家可歸母親佔住奧克蘭一房屋面臨逼遷（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

在西奧克蘭(西屋崙)有幾十人力撐一班面臨逼遷的母親。

上星期一名法官下令,住在這間屋的家庭離開,因為他們不是屋主,也不是租客。

在剛過去的週末,業主Wedgewood Property公司提出付錢給這些家庭搬走,並安排他們入住天主教慈善收容中心兩個月。

住在這間屋已經幾個月的這名母親,否認屋主跟她們接觸過。

代表Mom 4 Housing的Dominique Walker說:”他們對媒體這樣講,但他們沒有與我們談,或提出任何建議,提出入住收容中心兩個月,絕對是侮辱我們。”

奧克蘭市議會主席Rebecca Kaplan表示,奧克蘭正設法收買空置的建築物,將它們變成可負擔房屋,以及防止好像Wedgewood這些發展商來收購,她又說,奧克蘭市府已經預留資金這樣用。

Kaplan說:”永久可負擔基金是用來收購物業作這用途,為社區帶來可負擔房屋,所以我們在6月預算中,預留資金作這用途。”

與此同時,Alameda縣警辦公室正計劃在本星期逼遷這班母親,辦公室發表聲明說,”他們曾經接觸這班母親,提供資源以及達成非對抗式的解決方案,但她們拒絕我們的提議,縣警辦公室將繼續嘗試和希望她們騰出房屋,好像法庭下令這樣做。”

幫助這班母親抗爭的社區組織就表示,情況並非如此,縣警辦公室根本沒有與任何人談判過,而他們的組織有法律代表,與縣警談判一個如何和平離開間屋的過渡方法,但縣警拒絕了。

至於業主Wedgewood發展商就發表聲明表示,他們鼓勵這些母親在未逼遷前接受他們提出的方案,但他們不會容忍公司的物業被人偷去。

