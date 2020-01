【KTSF】

微軟Microsoft宣布週二起將停止支援更新旗下操作系統產品Windows 7。

從週二開始,微軟不會再為Windows 7提供任何軟件更新,包括用來防止網絡攻擊的系統補丁程式,CNBC報導指將涉及上百萬台電腦。

微軟指,目前正使用Windows 7的用戶,如果電腦是在3年內購買的話,可以每台電腦付139元升級至Windows 10,如果使用的電腦已經超過3年,微軟建議用戶購買裝配Windows 10的新電腦。

根據Net Applications上月的數字,目前全球有接近三成三的手提電腦和台式電腦,仍然運行Windows 7系統。

