舊金山奧克蘭搶手提電腦案頻生 黑市轉手有利可圖（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

華裔工程師曾爍大除夕在東灣奧克蘭（屋崙）一間咖啡店被人搶走手提電腦，曾爍在追逐匪徒，想搶回手提電腦時遇害死亡，奧克蘭和舊金山剛剛過去的週末相繼發生搶手提電腦的案件，最近頻頻發生這類搶劫案，有報導指出賊人在黑市出售手提電腦，有利可圖，所以鋌而走險。

警方資料顯示，星期六傍晚時分，一個賊人進入舊金山聯合廣場附近，Post街600號地段一間咖啡店裡面，從後面搶走華裔女事主的手提電腦，咖啡店外面有兩個賊人接應。

警方指出，女事主追出店外，想從匪徒手上奪回自己的電腦，可是不成功，女事主跌倒，沒有受傷。

警方表示，3個賊人是非洲裔男子，所搶走的手提電腦是一部昂貴的蘋果電腦。

另外，上星期五晚上9點幾，奧克蘭北部接近柏克萊的地方也發生搶劫案，22歲男事主在Stanford Avenue夾61街的巴士站等巴士時，一個持槍賊人向事主索取他的手提電腦，事主未及回應，匪徒就向事主開了一槍，擊中他的下半身，然後就搶走電腦，事主目前情況穩定。

柏克萊加大附近的咖啡店也頻頻發生搶劫案，這個研究生表示，見過案發後的情形。

研究生說：”匪徒開車靠近咖啡店，其中一個人下車，跑進去搶走一部手提電腦，然後跑回20呎以外的汽車，開車逃走，這是他們的策略。”

他說會提高警覺，但不會太擔心。

去年11月在聖荷西一間西餅店，賊人在極短時間內搶走兩個客人的手提電腦，過程被閉路電視拍下來。

The Mercury News的報導指出，手提電腦在黑市很搶手，每部電腦可賣到200元左右，而賊人的目標是越新和越貴的手提電腦。

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