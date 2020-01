舊金山奧克蘭搶手提電腦案頻生 黑市轉手有利可圖（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

華裔工程師曾爍大除夕在東灣奧克蘭(屋崙)一間咖啡店被人搶走手提電腦,曾爍在追逐匪徒,想搶回手提電腦時遇害死亡,奧克蘭和舊金山剛剛過去的週末相繼發生搶手提電腦的案件,最近頻頻發生這類搶劫案,有報導指出賊人在黑市出售手提電腦,有利可圖,所以鋌而走險。

警方資料顯示,星期六傍晚時分,一個賊人進入舊金山聯合廣場附近,Post街600號地段一間咖啡店裡面,從後面搶走華裔女事主的手提電腦,咖啡店外面有兩個賊人接應。

警方指出,女事主追出店外,想從匪徒手上奪回自己的電腦,可是不成功,女事主跌倒,沒有受傷。

警方表示,3個賊人是非洲裔男子,所搶走的手提電腦是一部昂貴的蘋果電腦。

另外,上星期五晚上9點幾,奧克蘭北部接近柏克萊的地方也發生搶劫案,22歲男事主在Stanford Avenue夾61街的巴士站等巴士時,一個持槍賊人向事主索取他的手提電腦,事主未及回應,匪徒就向事主開了一槍,擊中他的下半身,然後就搶走電腦,事主目前情況穩定。

柏克萊加大附近的咖啡店也頻頻發生搶劫案,這個研究生表示,見過案發後的情形。

研究生說:”匪徒開車靠近咖啡店,其中一個人下車,跑進去搶走一部手提電腦,然後跑回20呎以外的汽車,開車逃走,這是他們的策略。”

他說會提高警覺,但不會太擔心。

去年11月在聖荷西一間西餅店,賊人在極短時間內搶走兩個客人的手提電腦,過程被閉路電視拍下來。

The Mercury News的報導指出,手提電腦在黑市很搶手,每部電腦可賣到200元左右,而賊人的目標是越新和越貴的手提電腦。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。