週一在瑞士洛桑舉行的青年冬季奧運會上,來自灣區的華裔選手陳楷捷(Jefferey Chen)在雙人自由舞中,為美國隊拿到銅牌。

週一,在瑞士洛桑舉行的青年冬李奧運會,陳楷捷和搭檔Katarina Wolfkostin在之前的冰舞雙人組排名第五,在週一的自由舞項目成績大躍進,最後總分152.43,為美國隊拿下第一面獎牌銅牌。

評論員對兩人的表現讚嘆不已,兩人一起比賽才不到一年的時間,能有這樣的默契表現相當不容易。

陳楷捷到東岸接受雙人花式訓練,姐姐陳楷雯2018年代表美國隊參加平昌冬奧,目前是大學生。

