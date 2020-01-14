伊朗反政府示威持續 德黑蘭批評是美國所為

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伊朗隱瞞擊落烏克蘭航空客機觸發的示威浪潮持續，德黑蘭斥責示威者是美國代理人。空難中有公民遇難的烏克蘭、英國及加拿大等國家將開會商討是否對伊朗採取法律行動。

伊朗群眾對政府的怒氣未有消減，由針對最高領袖哈梅內伊，擴大到整個神權政府，大批示威者高叫口號，批評國家的精英被殺死，由伊斯蘭教神職人員取代。

其中於德黑蘭，多名教職員和校友於空難身亡的謝里夫理工大學，有組織偵測到大學的互聯網活動流量突然大跌，懷疑互聯網服務遭人收緊。

示威持續到入夜，警方再次出動催淚氣體驅散，德黑蘭斥責示威者是美國代理人，不會容許任何人以革命衛隊錯誤擊落客機作為遊行藉口，威脅國家安全，又否認企圖隱瞞真相，強調總統魯哈尼到週五，即空難發生後兩天才知情。

空難除了激起民憤，亦引來外交風波，英國傳召伊朗駐英大使，抗議伊朗警方早前以涉嫌組織及煽動民眾示威，一度拘捕英國駐德黑蘭大使馬卡伊雷。

英國、烏克蘭及加拿大等有公民於空難中死亡的5個國家，週四將於英國倫敦開會，商討是否對伊朗採取法律行動，要求賠償。

烏克蘭則指，德黑蘭稱被擊落的烏航客機，事發時飛近敏感軍事設施造成意外是無稽之談。

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