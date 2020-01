伊朗反政府示威持續 德黑蘭批評是美國所為

【有線新聞】

伊朗隱瞞擊落烏克蘭航空客機觸發的示威浪潮持續,德黑蘭斥責示威者是美國代理人。空難中有公民遇難的烏克蘭、英國及加拿大等國家將開會商討是否對伊朗採取法律行動。

伊朗群眾對政府的怒氣未有消減,由針對最高領袖哈梅內伊,擴大到整個神權政府,大批示威者高叫口號,批評國家的精英被殺死,由伊斯蘭教神職人員取代。

其中於德黑蘭,多名教職員和校友於空難身亡的謝里夫理工大學,有組織偵測到大學的互聯網活動流量突然大跌,懷疑互聯網服務遭人收緊。

示威持續到入夜,警方再次出動催淚氣體驅散,德黑蘭斥責示威者是美國代理人,不會容許任何人以革命衛隊錯誤擊落客機作為遊行藉口,威脅國家安全,又否認企圖隱瞞真相,強調總統魯哈尼到週五,即空難發生後兩天才知情。

空難除了激起民憤,亦引來外交風波,英國傳召伊朗駐英大使,抗議伊朗警方早前以涉嫌組織及煽動民眾示威,一度拘捕英國駐德黑蘭大使馬卡伊雷。

英國、烏克蘭及加拿大等有公民於空難中死亡的5個國家,週四將於英國倫敦開會,商討是否對伊朗採取法律行動,要求賠償。

烏克蘭則指,德黑蘭稱被擊落的烏航客機,事發時飛近敏感軍事設施造成意外是無稽之談。

