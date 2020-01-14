眾議院週三表決送彈劾案到參議院展開審訊

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院週三會表決將總統彈劾案條文送交參議院，以便展開審訊。

事隔將近一個月，眾議長普洛西表示，眾議院週三將會表決將特朗普彈劾案的兩項條文送交參議院審訊。

民主火聯邦眾議員Hakeem Jeffries說：”眾議長指出，黨團一致同意，這些彈劾條文將送交參議院。”

普洛西與黨團閉門會談之後發表聲明說：”美國人民有權知道真相，以及憲法要求一個彈劾審訊。”

究竟參議院的彈劾案審訊如何進行，普洛西並沒有透露細節，也沒有透露選出那一位民主黨籍參議員擔任檢察官，眾議院週三會選出一名處理彈劾案的經理，然後將彈劾案條文送交參議院。

而參議院共和黨領袖麥康尼週二就表示，他預料下星期二將會開始審訊總統彈劾案。

對於彈劾案如何起草規例去審訊，有些共和黨籍參議員表示，在審訊開庭陳詞以及面對書面問題之後，有可能會表決是否傳召證人，和傳召文件等問題，溫和派共和黨人更積極推動這個表決。

麥康尼週二與他的黨團閉門午餐之後透露，全部53名共和黨參議員都贊成一項決議案去訂立規例，去展開第一階段的彈劾審訊。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。