在舊金山知名酒店吃早餐 吃得慢要多付30元

【KTSF】

舊金山一間知名酒店的餐廳,最近竟然向吃得慢的顧客收取額外每小時30元的費用,原因是甚麼?

在Farimont酒店吃早餐,一份餐點動輒都要20多元,鮮橙汁要10元一杯,而如果本週要到酒店內的Laurel Court酒吧餐廳吃早餐,就要有心理準備要付更多錢。

首先,早餐每人最低消費是50元,另外要付18%”服務費”,而如果你吃得慢,逗留超過90分鐘,還要支付多30元附加費,而且是按每小時計。

原來餐廳要徵收額外費用,與1月13日至1月16日舉行的J.P. Morgan健保會議有關。

據舊金山紀事報報導,Laurel Court的額外收費,只會在會議舉行期間徵收,並非新的收費措施,該場會議估計會吸引9,000人湧到舊金山,在有類似大型活動舉行時,餐廳徵收額外費用其實是慣常的做法。

Fairmont總經理Paul Tormey亦解釋稱,餐廳要定下最低消費和進餐時間,是不希望有客人留在餐廳不走,把餐廳變為一個大會議室,結果受害的會是侍應和其他客人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。