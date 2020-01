美中週三簽首階段貿易協議 中國據報同意採購2千億元美國貨

【有線新聞】

中美預計週三簽署首階段貿易協議,報道指中方同意未來兩年採購2,000億美元美國商品涵蓋製造業、農業等四大範疇。

中國副總理劉鶴率領中方代表團抵達華盛頓,準備週三與美國簽署首階段貿易協議,報道稱特朗普總統擬親自出馬與劉鶴簽署協議,大約200人獲邀到白宮見證。

協議文本要待儀式前公開,多家傳媒引述消息,中國答允兩年內購入2,000億美元美國商品,佔比最重的製造業,採購額度或達800億美元。能源、農業與服務三個範疇亦會”大手入貨”,分別為300多至500億美元不等。

外界推測中方將大規模採購美國汽車、汽車零部件、飛機、半導體等製成品。農產品方面,預料大豆會是重點商品。

雙方爭持不下的知識產權保護、強制技術轉移、貨幣匯率、中國市場准入等問題,協議也會著墨。

美國經貿官員表示,協議執行機制訂明如中國違反承諾,華府有權單方面恢復加徵關稅,中方答允不會反制。

貿易代表萊特希澤形容協議條款對美國極為有利,為美中關係跨進一大步,期望中方切實履行。

