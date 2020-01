親友為曾爍舉行追思會 以其名義成立博士獎學金

【KTSF】

華裔工程師曾爍,大除夕在東灣奧克蘭(屋崙)咖啡店搶劫案中逝世,他的親友和同事週六為曾爍舉行追思會,悼念他的一生。

曾爍出生自中國湖南,在北京長大和讀書,於四川大學就讀物理系,到美國之後再在堪薩斯州立大學取得博士學位,亦是家中第一位有博士學位的人。

他2015年畢業後,到東灣IBM旗下公司Aspera工作,擔任研究員及工程師,34歲的曾爍在他生日當天,即是大除夕日喪生。

週六來自中美兩地的親友都來出席曾爍的追思會,他的爸爸致詞時,指曾爍是一個自小勇於追求夢想的人,他的好朋友都指出曾爍是個有愛心、溫柔、有責任感、謙虛、正面積極的人。

曾爍除了是一個工程師,更有多項興趣,例如旅行、攝影、乒乓球、格鬥術和籃球。

跟他打籃球相識的好朋友,週六都結隊來出席,有隊友都表示,好希望和他打多一場球,又指曾爍是唯一一名會用水清洗籃球的人。

其中一名隊友林奕昂指,對曾爍的死感到很不甘心和惋惜,稱讚他球場內外都是個優秀的人。

另一名隊友陳立信就說,跟曾爍打球非常開心,最後一次和他打球是在半年前。

Aspera公司的老闆讚揚曾爍在工作上勇於挑戰難題,比其他工程師落力,取得莫大貢獻。

曾爍的親友都為他成立了曾博士獎學金,表揚同他一樣修讀物理或數據科博士學位的海外學生,亦藉此實現曾爍對教育其他人的夢想。

民眾如果有意捐款,可以登入Gofundme.com,搜索Dr Shuo Zeng Scholarship。

