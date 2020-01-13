親友為曾爍舉行追思會 以其名義成立博士獎學金

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華裔工程師曾爍，大除夕在東灣奧克蘭（屋崙）咖啡店搶劫案中逝世，他的親友和同事週六為曾爍舉行追思會，悼念他的一生。

曾爍出生自中國湖南，在北京長大和讀書，於四川大學就讀物理系，到美國之後再在堪薩斯州立大學取得博士學位，亦是家中第一位有博士學位的人。

他2015年畢業後，到東灣IBM旗下公司Aspera工作，擔任研究員及工程師，34歲的曾爍在他生日當天，即是大除夕日喪生。

週六來自中美兩地的親友都來出席曾爍的追思會，他的爸爸致詞時，指曾爍是一個自小勇於追求夢想的人，他的好朋友都指出曾爍是個有愛心、溫柔、有責任感、謙虛、正面積極的人。

曾爍除了是一個工程師，更有多項興趣，例如旅行、攝影、乒乓球、格鬥術和籃球。

跟他打籃球相識的好朋友，週六都結隊來出席，有隊友都表示，好希望和他打多一場球，又指曾爍是唯一一名會用水清洗籃球的人。

其中一名隊友林奕昂指，對曾爍的死感到很不甘心和惋惜，稱讚他球場內外都是個優秀的人。

另一名隊友陳立信就說，跟曾爍打球非常開心，最後一次和他打球是在半年前。

Aspera公司的老闆讚揚曾爍在工作上勇於挑戰難題，比其他工程師落力，取得莫大貢獻。

曾爍的親友都為他成立了曾博士獎學金，表揚同他一樣修讀物理或數據科博士學位的海外學生，亦藉此實現曾爍對教育其他人的夢想。

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