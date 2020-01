【有線新聞】

英國王室高層開會,討論哈里王子和夫人梅根淡出王室的決定。

相信載著菲臘親王的車輛,週一早上駛至桑德靈厄姆王室莊園。大批傳媒一早守候,英女王伊利沙伯二世召集主要王室成員,討論哈里和梅根未來的角色。

在加拿大的梅根相信透過視像通話參與,預料會談到是否保留哈里的薩塞克斯公爵名銜,日後還會履行哪些王室職務等。

對於有英國傳媒指威廉王子對梅根不友善,令梅根有意淡出王室。威廉與哈里發聲明否認,說報道捏造、純屬猜測。

