菲律賓塔阿爾火山逾43年後再爆發

菲律賓呂宋島一個火山相隔40多年後再度爆發,當局疏散約8,000人,北面60多公里外,首都馬尼拉的機場暫停航班升降,直至另行通知。

塔阿爾火山週日正午過後開始噴出濃煙,當地監察火山活動的官方機構,有戶外攝影機拍下了兩小時的變化。

較遠處亦有人拍下了火山不斷噴發的情況,整個天空都被煙霧和火山灰籠罩,升至逾一公里高度,據報有火山碎屑直徑更逾6厘米,入夜後,更一度有閃電。

根據過去的氣象及物理研究,火山灰有可能產生電荷及靜電,放電時造成閃電。

塔阿爾火山位於呂宋島南部,對上一次噴發是1977年,其後一直活躍,近年也試過提升警戒級別,週日則是半天內由最低級別連升三級至第二高級別,即有可能受危害的地區,可達方圓9公里。

當局則把撤離區域劃至14公里,預計數天內可能會有危害性的噴發活動,同時呼籲鄰近居民戴口罩,以防受火山灰刺激,甚至造成呼吸問題,駕駛人士亦要格外留神,指火山灰除了影響能見度,潮濕或下雨時,亦可能導致路面更濕滑。

馬尼拉都會區暫時取消按車牌號碼限行的措施,方便民眾疏散撤離。

