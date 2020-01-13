菲律賓塔阿爾火山逾43年後再爆發

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菲律賓呂宋島一個火山相隔40多年後再度爆發，當局疏散約8,000人，北面60多公里外，首都馬尼拉的機場暫停航班升降，直至另行通知。

塔阿爾火山週日正午過後開始噴出濃煙，當地監察火山活動的官方機構，有戶外攝影機拍下了兩小時的變化。

較遠處亦有人拍下了火山不斷噴發的情況，整個天空都被煙霧和火山灰籠罩，升至逾一公里高度，據報有火山碎屑直徑更逾6厘米，入夜後，更一度有閃電。

根據過去的氣象及物理研究，火山灰有可能產生電荷及靜電，放電時造成閃電。

塔阿爾火山位於呂宋島南部，對上一次噴發是1977年，其後一直活躍，近年也試過提升警戒級別，週日則是半天內由最低級別連升三級至第二高級別，即有可能受危害的地區，可達方圓9公里。

當局則把撤離區域劃至14公里，預計數天內可能會有危害性的噴發活動，同時呼籲鄰近居民戴口罩，以防受火山灰刺激，甚至造成呼吸問題，駕駛人士亦要格外留神，指火山灰除了影響能見度，潮濕或下雨時，亦可能導致路面更濕滑。

馬尼拉都會區暫時取消按車牌號碼限行的措施，方便民眾疏散撤離。

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