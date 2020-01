【KTSF】

舊金山一間高中的機械人隊伍,自去年聖誕節平安夜至今被賊人爆竊兩次,有隊員指他們有價值超過一萬元的電腦被盜,第一次被爆竊後,還曾加強了門鎖,但又發生第二次。

Ruth Asawa高中的機械人隊伍Cyberdragons,向本地五號電視台公開去年平安夜被爆竊時的閉路電視片段,可以見到兩名年輕男子闖入機械人隊伍搭建的小木屋,然後踩單車離開.

第二次爆竊則發生在過去的星期六,由於第一次加強門鎖之後,賊人無法通過門進入,只能直接將牆打破,偷走了電腦和其他工具.

他們的機械人項目要在下月初就要提交,隊員目前正盡快恢復失竊電腦上已經做好的軟件程式部分,他們並設立了GoFundMe頁面,籌集資金來重置電腦和工具,同時希望校方能夠在未來給他們一個更加安全的地方來進行項目。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。