華埠參茸店被爆竊警員4小時後才到場 警方解釋原因（視頻）

本台日前報道過,舊金山華埠一間參茸藥材店週四被人爆竊,警員在事主報案後4小時才到場,警方週五解釋指當時人手不夠。另外,農曆新年將至,警方週五在華埠提醒市民要注意安全。

位於華埠Clay街的海豐堂週四凌晨被賊人爆竊,偷走價值數千元的海參及花旗參。

老闆在早上6時半第一次報警,等了又等,都未有警員來,一小時後,老闆又再報警求助,警員最終在早上約10時半才到場,比報警時間足足遲了4小時。

中央警局分局長易文耀(Robert Yick)對事件深感抱歉,他解釋,週四早上警局接到很多性質更嚴重的報案,警員分身不暇,因此造成延遲,不過,分局長已經派人與事主跟進案件。

易文耀說:”市參事佩斯金,以及主管巡邏的副分局長接觸了事主,並解釋的確警員來得太遲,我們道歉,但當時我們接到很多報案,因此要稍後才能處理那宗案。”

警方透露,事主第二次報案時,911接線生有與事主講,因為太多人報案的關係,暫時未有警員能即時到場。

舊金山估值官朱嘉文(Carmen Chu)說:”如果你見到有任何一件事情發生,記住三件事,第一要報警,第二是報警,第三是報警。”

農曆新年還有兩星期來臨,三藩市防罪資源中心及警察局在華埠舉行活動,呼籲市民慶節的時候謹記注意人身安全。

警方指,知道過年時,市民身上可能會備有不少現金,希望市民外出時保持警覺。

易文耀說:”關於貴重財物及現金,我知道是農曆新年的習俗,大家會派利是,可以照派,但最好有人陪伴你,結伴同遊比較好,盡量不要自己一個人,尤其是晚上及暗的地方。”

中華總會館總董李殿邦說:”大家主要警惕,留意周圍的環境,不要隨意暴露自己的錢財,不要那麼張揚,多一點結群活動,我相信這個環境是很好的。”

