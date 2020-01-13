華埠參茸店被爆竊警員4小時後才到場 警方解釋原因（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

本台日前報道過，舊金山華埠一間參茸藥材店週四被人爆竊，警員在事主報案後4小時才到場，警方週五解釋指當時人手不夠。另外，農曆新年將至，警方週五在華埠提醒市民要注意安全。

位於華埠Clay街的海豐堂週四凌晨被賊人爆竊，偷走價值數千元的海參及花旗參。

老闆在早上6時半第一次報警，等了又等，都未有警員來，一小時後，老闆又再報警求助，警員最終在早上約10時半才到場，比報警時間足足遲了4小時。

中央警局分局長易文耀（Robert Yick）對事件深感抱歉，他解釋，週四早上警局接到很多性質更嚴重的報案，警員分身不暇，因此造成延遲，不過，分局長已經派人與事主跟進案件。

易文耀說：”市參事佩斯金，以及主管巡邏的副分局長接觸了事主，並解釋的確警員來得太遲，我們道歉，但當時我們接到很多報案，因此要稍後才能處理那宗案。”

警方透露，事主第二次報案時，911接線生有與事主講，因為太多人報案的關係，暫時未有警員能即時到場。

舊金山估值官朱嘉文（Carmen Chu）說：”如果你見到有任何一件事情發生，記住三件事，第一要報警，第二是報警，第三是報警。”

農曆新年還有兩星期來臨，三藩市防罪資源中心及警察局在華埠舉行活動，呼籲市民慶節的時候謹記注意人身安全。

警方指，知道過年時，市民身上可能會備有不少現金，希望市民外出時保持警覺。

易文耀說：”關於貴重財物及現金，我知道是農曆新年的習俗，大家會派利是，可以照派，但最好有人陪伴你，結伴同遊比較好，盡量不要自己一個人，尤其是晚上及暗的地方。”

中華總會館總董李殿邦說：”大家主要警惕，留意周圍的環境，不要隨意暴露自己的錢財，不要那麼張揚，多一點結群活動，我相信這個環境是很好的。”

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