涉性侵華裔婆婆輕罪成立 男被告押後判刑

【KTSF 陳嘉琪報導】

被控在2018年大除夕夜,在舊金山華埠公屋平園企圖性侵99歲華裔婆婆,最後被裁定只有兩項輕罪成立的非洲裔男子,原定上星期五判刑,不過被告在東灣被扣留,法官延遲一個月後判刑。

27歲的被告Teandre Howard Kidd被控在平園企圖性侵現年100歲的華裔婆婆,以及擅闖民居等罪行。

不過上個月,陪審團裁定被告只有兩項輕罪,包括普通襲擊等成立,脫兩項重罪,代表被告的公辯律師表示,被告受到精神問題的影響,對婆婆做出不當的行為,但絕對不是有意,裁定引起不少社區人士的不滿。

法官原定上星期五判刑,但由於被告2018年涉嫌犯案的那天,正正是他因其他案件被定罪後的緩刑期間,因此被告涉嫌違反假釋規定,上個月被釋放後,就被帶到東灣服刑,法官最終同意將判刑日期推遲到2月7日。

檢控官表示,被告由去年年初被監禁將近一年時間,這段時間,應該比他兩項輕罪加起來的刑期要長,因此相信,就算判刑,被告不需要再為這宗案件服刑。

法官唯一決定的是,究竟被告需不需要登記成為性罪犯。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。