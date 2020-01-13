涉性侵華裔婆婆輕罪成立 男被告押後判刑

【KTSF 陳嘉琪報導】

被控在2018年大除夕夜，在舊金山華埠公屋平園企圖性侵99歲華裔婆婆，最後被裁定只有兩項輕罪成立的非洲裔男子，原定上星期五判刑，不過被告在東灣被扣留，法官延遲一個月後判刑。

27歲的被告Teandre Howard Kidd被控在平園企圖性侵現年100歲的華裔婆婆，以及擅闖民居等罪行。

不過上個月，陪審團裁定被告只有兩項輕罪，包括普通襲擊等成立，脫兩項重罪，代表被告的公辯律師表示，被告受到精神問題的影響，對婆婆做出不當的行為，但絕對不是有意，裁定引起不少社區人士的不滿。

法官原定上星期五判刑，但由於被告2018年涉嫌犯案的那天，正正是他因其他案件被定罪後的緩刑期間，因此被告涉嫌違反假釋規定，上個月被釋放後，就被帶到東灣服刑，法官最終同意將判刑日期推遲到2月7日。

檢控官表示，被告由去年年初被監禁將近一年時間，這段時間，應該比他兩項輕罪加起來的刑期要長，因此相信，就算判刑，被告不需要再為這宗案件服刑。

法官唯一決定的是，究竟被告需不需要登記成為性罪犯。

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