Palo Alto Safeway藥房被打劫 警緝3名持械匪徒

【KTSF】

Palo Alto有組織正懸紅一萬元,希望公眾提供線索,將3名持械打劫一間Safeway的匪徒繩之於法,而警方就公布疑犯的照片。

Palo Alto警方公布3名匪徒的照片,懷疑他們在星期五凌晨持械打劫一間位於Middlefield Road 2800號路段的Safeway。

當3人進入Safeway後,其中一人用槍指嚇店員,並命令他跪在地上,另一名匪徒打破藥房的玻璃,偷走不明分量的麻醉劑。

3人得手後,乘坐一輛Pick up貨車逃走,警方指,3名匪徒是年約20多歲的拉美裔男子,5尺7至5尺9吋高,逃走用的汽車是一輛兩門2000年的福特,或者是雪佛蘭貨車。

提供線索,協助警方拘捕這3名匪徒的人,將會獲得一萬元賞金,有案件資料人士,請與警方聯絡。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。