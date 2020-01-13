Palo Alto Safeway藥房被打劫 警緝3名持械匪徒

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Palo Alto有組織正懸紅一萬元，希望公眾提供線索，將3名持械打劫一間Safeway的匪徒繩之於法，而警方就公布疑犯的照片。

Palo Alto警方公布3名匪徒的照片，懷疑他們在星期五凌晨持械打劫一間位於Middlefield Road 2800號路段的Safeway。

當3人進入Safeway後，其中一人用槍指嚇店員，並命令他跪在地上，另一名匪徒打破藥房的玻璃，偷走不明分量的麻醉劑。

3人得手後，乘坐一輛Pick up貨車逃走，警方指，3名匪徒是年約20多歲的拉美裔男子，5尺7至5尺9吋高，逃走用的汽車是一輛兩門2000年的福特，或者是雪佛蘭貨車。

提供線索，協助警方拘捕這3名匪徒的人，將會獲得一萬元賞金，有案件資料人士，請與警方聯絡。

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