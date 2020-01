【有線新聞】

在台灣大選落敗的高雄市長韓國瑜”復工”,他為請假競選總統致歉,又說沒有計劃競選國民黨主席。

韓國瑜說:”很抱歉,3個月的時間離開高雄,對市民朋友非常抱歉,沒有陪著大家,我們市府團隊三個月該做的工作,並沒有停下來。目前黨主席的部分,完全沒有這個規劃。”

韓國瑜稱大選後,台灣人民團結很重要,過度撕裂不是好事,目前工作是要確保高雄民眾,平安、快樂地過農曆新年。至於有民眾向當局申請,啟動罷免他的程序,韓國瑜說會以平常心面對。

