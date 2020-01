【KTSF】

東灣兩個城市週日接連有人進行非法汽車雜耍活動。

東灣Union City週日晚有幾十人在街道上進行非法汽車雜耍活動,有人甚至在道路中點火,暫時未知是否有人被捕。

另外,東灣西奧克蘭Campbell Street及West Grant Ave交界,臨近880公路入口,週日下午也有另一場非法汽車雜耍活動,警方很快到場終止了活動。

