【有線新聞】

丹麥哥本哈根著名景點美人魚像,被噴上與香港有關的字句。

當地周一清晨,有人發現銅像底部被人以紅色和白色噴漆塗上”FREE HONG KONG”的字句,警方帶同搜索犬到場調查,未拘捕任何人。

美人魚銅像在1913年落成,為紀念丹麥作家安徒生,以往曾多次被破壞。

