科羅拉多州Colorado Springs市中心週一凌晨發生刀傷血案,一名男疑犯持刀襲擊8人,估計是隨機犯案,疑犯已被捕。

警方稱,所有傷者已送院救治,暫時未知他們的傷勢如何,案發時,有數名傷者合力制服疑犯,警員到場後將疑犯拘捕。

警方稱,有些傷者是在街上和公園遇襲,初步調查顯示疑犯與傷者並不認識。

