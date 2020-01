中國衞健委公開武漢新型冠狀病毒基因排序

【有線新聞】

中國衞生防護中心接獲國家衞生健康委員會通報,已經將武漢新型冠狀病毒基因圖譜與世界衞生組織分享,下午基因庫亦將資料公開,香港可以用資料研發快速測試。

基因庫下午5時多公布內地武漢新型冠狀病毒的基因圖譜,同時首次公開武漢新型冠狀病毒在顯微鏡下的圖片,和一般冠狀病毒的形態相似。

基因庫指基因排序,對研發針對新型冠狀病毒的測試及研究藥物等十分重要。

世衞在香港時間上午5時多在Twitter公布,內地當局已經提交基因圖譜。香港衞生防護中心亦在下午3時半發新聞稿,指接獲國家衞健委通報,已經將武漢新型冠狀病毒的基因排序,與世界衞生組織分享 。

中心轄下的公共衞生化驗服務處是基因庫用戶,獲得相關的基因排序,可制定針對新病毒的測試,雖然現時的測試已能測到所有冠狀病毒,但無法確定是否武漢新型冠狀病毒,得到新基因排序,可縮短斷症時間。

到過武漢後回港出現徵狀的懷疑個案,就累積到67宗,全部人病發前沒到過武漢濕街市,3宗證實對甲型流感呈陽性反應。

不過這次疫症的病人臨床數據,仍然未公布詳情,香港食衞局副局長徐德義星期一會聯同衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫管局總感染控制主任賴偉文,到武漢出席衞生健康委員會工作會議,了解疫情,星期二返港。

