加州火車(Caltrain)的乘客不但可通過手機應用程式購買車票,現在還可支付停車費用。

加州火車手機應用程式推出新功能,允許乘客選擇停車場,輸入停車位號碼後支付停車費用,而無需在售票機上操作。

加州火車手機應用程式自兩年前推出以來,已被下載近30萬次,乘客利用程式購買超過110萬張的車票,同一個手機還能為不同的人購買車票。

當局表示,程式未來還將加入行程計劃,及列車班次時間表等功能。

