【有線新聞】

台灣大選,民進黨的蔡英文成功連任,得票逾800萬票,是歷屆最高,她說不會因為勝利而忘記反省,未來4年會做得更好,她又感謝出來投票的台灣人。

蔡英文以台灣歷來最高票數總統當選人的身份,上台發表當選宣言,多次被歡呼聲打斷,其間她曾提到香港人,又特別感謝年輕人,”謝謝你們,你們是勇敢的台灣人,台灣最美的風景就是你們。”

她指兩岸雙方都有責任致力於確保台海和平穩定的現狀,認為和平、對等、民主、對話是啟動良性互動、長久穩定發展的關鍵。

蔡英文又感謝對手和沒有投票給她的選民,她指會檢討過往的不足,並大家呼籲放下對立,團結台灣。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。