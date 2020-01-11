學者指香港反送中浪潮意外扭轉台總統大選形勢（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

每到台灣的總統大選，美國因素和中國因素總是對選情有著重要的影響，不過這次香港反送中浪潮，卻意外成為這次台灣總統大選扭轉形勢的關鍵因素。

台灣國史館館長陳儀深過去在中研院擔任院士，從事台灣近代史研究，對於台灣的選舉與民主進程有很深入的觀察，他表示，台灣總統蔡英文的選情去年夏天開始逆轉，主要是受到外在因素的影響。

陳儀深說：”她其實過去這幾年，主要還是內部的改革，就是有關於年金制度，或是有關一例一休，這些改革雖然是勇敢，勇氣可嘉，可是她卻得罪了不少選民，這個反而是在2019年年初以來外在的一個變化，讓她得到一個逆轉。”

而這個外在因素，其實還是圍繞在跟中國相關的議題。

陳儀深說：”包括習近平的講話，或者是香港問題的一個意外的發展，甚至中美的貿易大戰，這些都會讓現任的總統蔡英文女士佔了優勢，用台灣現在流行語來講，就是讓她撿到槍，撿到好幾把槍，所以這應該是後面這段期間，民調的數字有明顯的區隔的因素。

中國因素在台灣的選舉裡面，每每都有重要的影響，去年的地方選舉也看得出來很明顯。

從1996年台海危機開始，儘管中國企圖想要影響台灣的總統大選，從結果來看卻適得其反，這次中方檯面上極為低調，沒有對大選表態，卻還是間接影響了台灣選民的意向，甚至有人戲稱，習近平是蔡英文的最佳助選員，從相反的角度幫到蔡英文選情。

每到台灣大選，統獨議題總是成為候選人攻防的焦點，這次國民黨的韓國瑜，喊出了支持92共識，民進黨的蔡英文則是主打護主權，統獨議題是否還會成為這次左右選民的關鍵因素？

陳儀深說：”如果以蔡英文總統來講，其實她也早就處理過，就是比較一個維持現狀的立場，比方說她講處理兩岸關係，是在中華民國的架構下，這個說法是有很多獨派不滿意的，可是她是從現狀出發，包括馬英九總統的勝選，2008年也是比較去掌握到中間的多數。”

在這次大選，習近平拋出的一國兩制、台灣方案，成為兩岸問題重要的焦點，台灣主流民意顯示，台灣民眾多數主張維持現狀，拒絕一國兩制，學者則認為，台灣選民經過多次的大選，對於中國議題心中早已有一把尺，而香港反送中修例風波，更讓台灣民眾反中情緒加劇，對一國兩制存疑。

陳儀深說：”這個狀況會讓台灣民眾擔心，就是如果台灣是香港，接受那個一國兩制的前題的話，那可能會香港化，或像香港這樣的處境，就是不自由啊，司法方面也沒有辦法獨立等等，這樣的警惕會影響到台灣民眾的心理。”

香港反送中浪潮，激起了台灣年輕世代對中國的反感，也成為民進黨操作”亡國感”的最佳競選利器，是否奏效，1月11號將會揭曉。

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