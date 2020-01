學者指香港反送中浪潮意外扭轉台總統大選形勢（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

每到台灣的總統大選,美國因素和中國因素總是對選情有著重要的影響,不過這次香港反送中浪潮,卻意外成為這次台灣總統大選扭轉形勢的關鍵因素。

台灣國史館館長陳儀深過去在中研院擔任院士,從事台灣近代史研究,對於台灣的選舉與民主進程有很深入的觀察,他表示,台灣總統蔡英文的選情去年夏天開始逆轉,主要是受到外在因素的影響。

陳儀深說:”她其實過去這幾年,主要還是內部的改革,就是有關於年金制度,或是有關一例一休,這些改革雖然是勇敢,勇氣可嘉,可是她卻得罪了不少選民,這個反而是在2019年年初以來外在的一個變化,讓她得到一個逆轉。”

而這個外在因素,其實還是圍繞在跟中國相關的議題。

陳儀深說:”包括習近平的講話,或者是香港問題的一個意外的發展,甚至中美的貿易大戰,這些都會讓現任的總統蔡英文女士佔了優勢,用台灣現在流行語來講,就是讓她撿到槍,撿到好幾把槍,所以這應該是後面這段期間,民調的數字有明顯的區隔的因素。

中國因素在台灣的選舉裡面,每每都有重要的影響,去年的地方選舉也看得出來很明顯。

從1996年台海危機開始,儘管中國企圖想要影響台灣的總統大選,從結果來看卻適得其反,這次中方檯面上極為低調,沒有對大選表態,卻還是間接影響了台灣選民的意向,甚至有人戲稱,習近平是蔡英文的最佳助選員,從相反的角度幫到蔡英文選情。

每到台灣大選,統獨議題總是成為候選人攻防的焦點,這次國民黨的韓國瑜,喊出了支持92共識,民進黨的蔡英文則是主打護主權,統獨議題是否還會成為這次左右選民的關鍵因素?

陳儀深說:”如果以蔡英文總統來講,其實她也早就處理過,就是比較一個維持現狀的立場,比方說她講處理兩岸關係,是在中華民國的架構下,這個說法是有很多獨派不滿意的,可是她是從現狀出發,包括馬英九總統的勝選,2008年也是比較去掌握到中間的多數。”

在這次大選,習近平拋出的一國兩制、台灣方案,成為兩岸問題重要的焦點,台灣主流民意顯示,台灣民眾多數主張維持現狀,拒絕一國兩制,學者則認為,台灣選民經過多次的大選,對於中國議題心中早已有一把尺,而香港反送中修例風波,更讓台灣民眾反中情緒加劇,對一國兩制存疑。

陳儀深說:”這個狀況會讓台灣民眾擔心,就是如果台灣是香港,接受那個一國兩制的前題的話,那可能會香港化,或像香港這樣的處境,就是不自由啊,司法方面也沒有辦法獨立等等,這樣的警惕會影響到台灣民眾的心理。”

香港反送中浪潮,激起了台灣年輕世代對中國的反感,也成為民進黨操作”亡國感”的最佳競選利器,是否奏效,1月11號將會揭曉。

