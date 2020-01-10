據報美軍擊殺蘇雷曼尼同日 也計劃擊殺也門將領

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美國傳媒報道，上週軍方擊殺伊朗將領蘇雷曼尼同日，原本還要擊殺另一名在也門的將領，但最終未能成事，美軍暫時拒絕評論報道。特朗普總統則再披露，索萊馬尼臨終前，正策劃襲擊四間美國大使館。

特朗普下令擊殺蘇雷曼尼，外界一直有聲音質疑決定倉卒，但最新的報道則發現，行動可能不僅精心部署，可能還有更廣泛的目標。

《華盛頓郵報》報道，蘇雷曼尼在巴格達當地上週五清晨遭擊殺時，軍方於相近時間，亦在區內另一國也門有所行動，嘗試擊殺同為革命衛隊聖城部隊高層的沙來。

根據美國國務院設立的懸紅網頁，沙來主要工作之一是為部隊籌募經費，以也門為行動基地，支援聖城部隊及親伊朗武裝在當地的活動，又指他長久以來策動襲擊美國人及盟友，包括2007年在伊拉克殺死了多名美軍士兵，2011年又籌募了500萬美元，企圖暗殺沙特阿拉伯駐美國大使。

報道指擊殺沙來的行動最終失敗，但官方高度保密，其他細節不明，例如擊殺沙來的部署是否同樣採用無人機，還是一次地面行動。

報道又估計，當局想一連擊殺兩名伊朗高層，目標可能甚至是要癱瘓革命衛隊。

國務卿蓬佩奧則重申，行動是針對特定威脅，指蘇雷曼尼死前，正策劃即將襲擊美國使館等目標，有必要剷除，行動合法。他同時宣布加強對伊朗的制裁，針對建築、製造、紡織及礦業等。

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