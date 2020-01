據報美軍擊殺蘇雷曼尼同日 也計劃擊殺也門將領

【有線新聞】

美國傳媒報道,上週軍方擊殺伊朗將領蘇雷曼尼同日,原本還要擊殺另一名在也門的將領,但最終未能成事,美軍暫時拒絕評論報道。特朗普總統則再披露,索萊馬尼臨終前,正策劃襲擊四間美國大使館。

特朗普下令擊殺蘇雷曼尼,外界一直有聲音質疑決定倉卒,但最新的報道則發現,行動可能不僅精心部署,可能還有更廣泛的目標。

《華盛頓郵報》報道,蘇雷曼尼在巴格達當地上週五清晨遭擊殺時,軍方於相近時間,亦在區內另一國也門有所行動,嘗試擊殺同為革命衛隊聖城部隊高層的沙來。

根據美國國務院設立的懸紅網頁,沙來主要工作之一是為部隊籌募經費,以也門為行動基地,支援聖城部隊及親伊朗武裝在當地的活動,又指他長久以來策動襲擊美國人及盟友,包括2007年在伊拉克殺死了多名美軍士兵,2011年又籌募了500萬美元,企圖暗殺沙特阿拉伯駐美國大使。

報道指擊殺沙來的行動最終失敗,但官方高度保密,其他細節不明,例如擊殺沙來的部署是否同樣採用無人機,還是一次地面行動。

報道又估計,當局想一連擊殺兩名伊朗高層,目標可能甚至是要癱瘓革命衛隊。

國務卿蓬佩奧則重申,行動是針對特定威脅,指蘇雷曼尼死前,正策劃即將襲擊美國使館等目標,有必要剷除,行動合法。他同時宣布加強對伊朗的制裁,針對建築、製造、紡織及礦業等。

