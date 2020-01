【有線新聞】

美國計劃在太平洋地區部署特遣部隊,抗衡中國與俄羅斯。

美國陸軍部長麥卡錫接受彭博訪問時透露,特遣部隊將部署在台灣及菲律賓以東島嶼,具備執行情報、電子、網絡、導彈等任務的能力。

配備高超音速導彈等遠程武器,可精確打擊地面及海上目標,一旦發生衝突,可支援海軍艦艇。麥卡錫說部隊有助抗衡中國和俄羅斯在區內的影響力。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。