眾議院通過戰爭權力決議案 限制特朗普對伊朗動武

【KTSF 張麗月報導】

為防特朗普總統未徵詢國會就對伊朗動武,聯邦眾議院週四表決通過”戰爭權力決議案”,以限制特朗普對伊朗採取的軍事行動。

正當美國與伊朗關係緊張之際,民主黨人要重新維護憲法賦予國會的宣戰權力,眾議院週四表決通過”戰爭權力決議案”,目的是要限制特朗普對伊朗採取的軍事行動。

今次表決主要是以黨派路線劃分來投票,有3名共和黨人附和民主黨人贊成這項決議案,但也有8名民主黨人倒戈投下反對票。

針對伊朗發射彈道飛彈襲擊駐伊拉克的美軍基地,特朗普曾經揚言,要空襲伊朗的文化遺產地點,並會向伊朗實施額外新的懲罰性經濟制裁,他週四重申制裁會加辣又有實質,但內容是什麼,白宮和財政部都沒有公布。

特朗普週三也表示,伊朗似乎作出退讓,但一名伊朗高級軍事指揮官週四誓言,將會更嚴厲報復美國。

