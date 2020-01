【KTSF 吳宇斌報導】

因應規管公司對散工聘請模式的AB 5法案生效,網的巨頭Uber宣布對加州用戶收費作出改變。

Uber週三向用戶發郵件,表示因應新法實施,為了確保公司繼續成為加州司機靈活工作的可靠來源,而作出一些變化,原本非Uber Pool共乘車乘客,上車前已經定好車資,會變成先提供一個估算價格,然後在一程車結束之後,再計算最終的車資。

同時對用戶開放選擇特定司機的新功能,如果乘客給予司機五星評價,乘客可以將該名司機列入”優選司機”,司機之後就能夠被優先選擇接受乘客的預訂。

Uber同時宣布取消某些加州內乘客的優惠,例如價格保護和靈活取消預訂等。

華盛頓郵報報導指,Uber希望籍此讓旗下司機有更多的獨立自主性。

