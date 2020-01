【有線新聞】

特朗普總統透過南韓,向北韓領袖金正恩致生日祝賀。

南韓國家安保室室長鄭義溶週三於白宮與特朗普會面,當天剛好是金正恩生日。

鄭義溶表示,特朗普請南韓總統文在寅,代為轉達對金正恩的生日祝賀,鄭義溶說已經向北韓傳達有關訊息。

鄭義溶今次訪問華府,亦有與國家安全顧問奧布萊恩及北韓政策特別代表、副國務卿比根會面。

