白宮建議改革已沿用50年環保規例 以加快基建動工

【KTSF 張麗月報導】

白宮建議改革現時實行了50年的環保政策規例,避免接受冗長繁複的環保評估,以便加快動工興建大型的聯邦基建項目。

現時的”全國環保政策法”已經實行了50年,法例要求好像聯邦的大型基建項目,包括橋樑、公路、氣喉輸送管或者發電廠,在未動工之前,必須經過詳細的環保評估,看看有沒有影響氣候變化,以及對環境造成的影響,這個評估程序往往花很長時間。

石油和煤礦業者以及工會一直以來都要求當局改革這項法例,他們認為,整個環保評估程序太花時間,充滿官僚主義,以及被環保活躍份子利用,以拖長法律訴訟的手法,來握殺興建基建計劃。

建議改革的新規例包括,將接受環保評估的項目縮窄範圍,以及規定接受環保評估的時間不得超過兩年時間。

特朗普總統指,現行的環保政策是規管的惡夢,就算起一條非常簡單的路,今天可能需要十年時間才完成,甚至才可以領取到建造許可證。

特朗普又說,拖長工程來做,等於增加建造成本。

特朗普說:”美國不能競爭並發達於21世紀,如果我們繼續容許一個破碎又過時的官僚系統存在,阻礙我們建造必要的道路、機場、 學校等等。”

