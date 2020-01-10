白宮建議改革已沿用50年環保規例 以加快基建動工

【KTSF 張麗月報導】

白宮建議改革現時實行了50年的環保政策規例，避免接受冗長繁複的環保評估，以便加快動工興建大型的聯邦基建項目。

現時的”全國環保政策法”已經實行了50年，法例要求好像聯邦的大型基建項目，包括橋樑、公路、氣喉輸送管或者發電廠，在未動工之前，必須經過詳細的環保評估，看看有沒有影響氣候變化，以及對環境造成的影響，這個評估程序往往花很長時間。

石油和煤礦業者以及工會一直以來都要求當局改革這項法例，他們認為，整個環保評估程序太花時間，充滿官僚主義，以及被環保活躍份子利用，以拖長法律訴訟的手法，來握殺興建基建計劃。

建議改革的新規例包括，將接受環保評估的項目縮窄範圍，以及規定接受環保評估的時間不得超過兩年時間。

特朗普總統指，現行的環保政策是規管的惡夢，就算起一條非常簡單的路，今天可能需要十年時間才完成，甚至才可以領取到建造許可證。

特朗普又說，拖長工程來做，等於增加建造成本。

特朗普說：”美國不能競爭並發達於21世紀，如果我們繼續容許一個破碎又過時的官僚系統存在，阻礙我們建造必要的道路、機場、 學校等等。”

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