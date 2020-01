台灣大選選前最後一日 各候選人掃街拉票

【i-CABLE】

競逐連任的台灣總統蔡英文在選前最後一日,繼續車隊掃街拉票。

首站來到新北,她提醒支持者不要低估對手:”我們的路線是正確的,第二我們不要低估對手,第三我們不能仇恨對方。蔡英文的支持者跟韓國瑜的支持者有很多是家人,要用愛團結大家。”

有支持者帶上大蒜祝蔡英文當選連任,認為蔡英文”顧民主”,亦有支持者表示說不希望台灣變成香港。

而國民黨總統候選人韓國瑜下午去到南投,陪同國民黨立委候選人拉票,其後接受中天電視視像訪問。

他說感受到鄉親的熱情,感到非常感動:”我們一起來努力團結保護自己的國家,保護自己的台灣人民,讓所有周邊的國家為台灣重新崛起感到震撼。”

親民黨的候選人宋楚瑜早上在新北市掃街拜票,在三個總統候選人當中,他的動向一直是最不受關注。

隨著韓國瑜選情告急,藍營有聲音稱”投宋楚瑜等於投蔡英文”,呼籲棄宋挺韓,宋楚瑜認為對他不公道:”要棄甚麼保甚麼,當然要棄沒有經驗、也沒有能力的,讓真正有能力有經驗的人為大家好好做點事情。民進黨也搞棄誰保誰,說投給韓國瑜就是投給習近平。這些傢伙,對不起,我講得太粗話了,沒出息。”

宋楚瑜四度競逐總統之位,年屆77歲的他早前表明今屆會是最後一戰。

