台灣國會全面改選 熱度比總統大選更激烈（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣立法院選舉方面，這次國會全面改選，除了區域立委競爭激烈，政黨不分區席次更是成為兵家必爭之地，有高達19個政黨在搶34個席位，熱度比總統大選更加激烈。

目前民進黨在台灣完全執政，總統和立法院都是民進黨當家，而且在立法院佔有絕對優勢席位，推動的法案基本上相當順利，不過國會將在1月11號全面改選，113席立委席次將如何重新洗牌，格外受到關注。

台灣民眾黨主席柯文哲說：”有可能是一大、一中、數小，我猜應該是這樣，一大、一中、幾小，但是到底有幾個小，還不太確定。”

親民黨競選發言人于美人說：”現在是力拚到至少，蔡沁瑜要進去，所以大概是，蔡沁瑜現在是排名第九，實質是排名第七，所以第七名進去是沒有問題．”

這次共有19個政黨搶攻政黨票，志在分配34席的不分區立委，要達到5%門檻的政黨，才能分配到席位，這些小黨的得票攸關國民黨和民進黨票源被瓜分，是否有政黨能在國會掌握過半席次，也就是超過57席，成為立委選舉的焦點。

小黨是否能爭一席之地？目前比較成氣候的，包括柯文哲所創立的台灣民眾黨，上一屆國會選舉新興的時代力量，以及2000年大選後創立的親民黨等三個小黨。

資深媒體人尚毅夫說：”如果這三黨都進去，分不分區的話，我覺得壓縮了民進黨過半的機會，估三個黨的得票排名，我還是會認為民眾、時代力量、親民黨。”

民進黨目前在立院佔有68席絕對優勢，不過這次綠營自己評估席位勢必會減少，目標要衝過半，目前仍有15個選區陷入膠著，關鍵在於北台灣的激戰區。

外貿協會副董事長莊碩漢說：”所謂北部的激戰地區，五五波的地區，我們現在研究起來大概有12個左右，那這12個左右激戰區都能夠拿下來的話，我們一定會穩定過半，或是說這12個能夠拿過半，我們也一定會過半。”

國民黨目前不到40席，國民黨主席吳敦義說，目標要超過60席，國民黨陣營評估，情勢肯定比上一屆選舉更好。

國民黨中常委姚江臨說：”這次立委比較緊張，因為這次立委我們這個各選區，區域的選區是應該是還好，那大概就是說，在不分區的34席，小黨太多，大家搶這個席次搶得太厲害，所以這個比較多一點，所以這個立委到目前為止，兩個大黨沒有人敢說一定能夠過半，但是國民黨我們的評估，應該是在過半跟接近過半，（記者：所以總之會比上一屆增加？）好多好多，會好很多。”

儘管藍綠陣營嚴防小黨瓜分票源，不過小黨也同樣面臨嚴峻挑戰，去年創黨時聲勢浩大的台灣民眾黨究竟能搶到多少席，成為關注指標。

資深媒體人邱明玉說：”台灣民眾黨雖然成立的時候，它的聲量很高，可是由於是柯文哲他沒有參選總統的關係，顯見在後期整個被邊緣化，尤其在總統的政見發表會，總統的辯論幾乎完全沒有台灣民眾黨的聲音，沒有柯文哲的聲音，所以連帶的台灣民眾黨，也整個看起來是消風匿跡，所以看起來大部分人會用雷聲大雨點小來形容他。”

至於被稱為”小綠”的時代力量，由於去年爆發路線之爭，聲勢也大不如前。

邱明玉說：”包括它的主要戰力，兩個這個林昶佐再加上洪慈庸，在選前臨時退黨，這對時代力量來講是一個重擊，那看起來時代力量除了推出一個小燈泡媽媽王婉瑜，一個屬於話題多的一個明星之外，就只剩黃國昌，所以大家會很擔心時代力量，這是會不會就是一個新興的政黨就泡沫化了。”

至於親民黨方面，這次面臨的是政黨保衛戰。

邱明玉說：”因為親民黨這次看起來，宋楚瑜在總統選戰整個欲振乏力，等於就是在總統選戰被邊緣化，所以等於說親民黨這次可能是要拚政黨保衛戰，能不能過3%，大家會對親民黨的未來是必較悲觀啦。”

由於立法院主導法案的通過，席位分配情況將直接影響未來行政政與立法部門間的關係，各政黨卯足全力，力拼能見度。

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