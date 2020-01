台灣國會全面改選 熱度比總統大選更激烈（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣立法院選舉方面,這次國會全面改選,除了區域立委競爭激烈,政黨不分區席次更是成為兵家必爭之地,有高達19個政黨在搶34個席位,熱度比總統大選更加激烈。

目前民進黨在台灣完全執政,總統和立法院都是民進黨當家,而且在立法院佔有絕對優勢席位,推動的法案基本上相當順利,不過國會將在1月11號全面改選,113席立委席次將如何重新洗牌,格外受到關注。

台灣民眾黨主席柯文哲說:”有可能是一大、一中、數小,我猜應該是這樣,一大、一中、幾小,但是到底有幾個小,還不太確定。”

親民黨競選發言人于美人說:”現在是力拚到至少,蔡沁瑜要進去,所以大概是,蔡沁瑜現在是排名第九,實質是排名第七,所以第七名進去是沒有問題.”

這次共有19個政黨搶攻政黨票,志在分配34席的不分區立委,要達到5%門檻的政黨,才能分配到席位,這些小黨的得票攸關國民黨和民進黨票源被瓜分,是否有政黨能在國會掌握過半席次,也就是超過57席,成為立委選舉的焦點。

小黨是否能爭一席之地?目前比較成氣候的,包括柯文哲所創立的台灣民眾黨,上一屆國會選舉新興的時代力量,以及2000年大選後創立的親民黨等三個小黨。

資深媒體人尚毅夫說:”如果這三黨都進去,分不分區的話,我覺得壓縮了民進黨過半的機會,估三個黨的得票排名,我還是會認為民眾、時代力量、親民黨。”

民進黨目前在立院佔有68席絕對優勢,不過這次綠營自己評估席位勢必會減少,目標要衝過半,目前仍有15個選區陷入膠著,關鍵在於北台灣的激戰區。

外貿協會副董事長莊碩漢說:”所謂北部的激戰地區,五五波的地區,我們現在研究起來大概有12個左右,那這12個左右激戰區都能夠拿下來的話,我們一定會穩定過半,或是說這12個能夠拿過半,我們也一定會過半。”

國民黨目前不到40席,國民黨主席吳敦義說,目標要超過60席,國民黨陣營評估,情勢肯定比上一屆選舉更好。

國民黨中常委姚江臨說:”這次立委比較緊張,因為這次立委我們這個各選區,區域的選區是應該是還好,那大概就是說,在不分區的34席,小黨太多,大家搶這個席次搶得太厲害,所以這個比較多一點,所以這個立委到目前為止,兩個大黨沒有人敢說一定能夠過半,但是國民黨我們的評估,應該是在過半跟接近過半,(記者:所以總之會比上一屆增加?)好多好多,會好很多。”

儘管藍綠陣營嚴防小黨瓜分票源,不過小黨也同樣面臨嚴峻挑戰,去年創黨時聲勢浩大的台灣民眾黨究竟能搶到多少席,成為關注指標。

資深媒體人邱明玉說:”台灣民眾黨雖然成立的時候,它的聲量很高,可是由於是柯文哲他沒有參選總統的關係,顯見在後期整個被邊緣化,尤其在總統的政見發表會,總統的辯論幾乎完全沒有台灣民眾黨的聲音,沒有柯文哲的聲音,所以連帶的台灣民眾黨,也整個看起來是消風匿跡,所以看起來大部分人會用雷聲大雨點小來形容他。”

至於被稱為”小綠”的時代力量,由於去年爆發路線之爭,聲勢也大不如前。

邱明玉說:”包括它的主要戰力,兩個這個林昶佐再加上洪慈庸,在選前臨時退黨,這對時代力量來講是一個重擊,那看起來時代力量除了推出一個小燈泡媽媽王婉瑜,一個屬於話題多的一個明星之外,就只剩黃國昌,所以大家會很擔心時代力量,這是會不會就是一個新興的政黨就泡沫化了。”

至於親民黨方面,這次面臨的是政黨保衛戰。

邱明玉說:”因為親民黨這次看起來,宋楚瑜在總統選戰整個欲振乏力,等於就是在總統選戰被邊緣化,所以等於說親民黨這次可能是要拚政黨保衛戰,能不能過3%,大家會對親民黨的未來是必較悲觀啦。”

由於立法院主導法案的通過,席位分配情況將直接影響未來行政政與立法部門間的關係,各政黨卯足全力,力拼能見度。

