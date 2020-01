波音737 Max停飛起漣漪效應 最大供應商宣布裁員

【KTSF】

波音737 Max客機停飛和停產之後引起漣漪效應,拖累波音最大組件供應商Spirit AeroSystems要裁員2,800人。

波音737 Max客機,去年先後在印尼和埃塞俄比亞發生兩宗空難,總共造成346人罹難之後,波音就在去年3月開始停飛Max客機,到了上個月,波音更決定暫停生產這款客機,以便聯邦監管當局檢查研究Max客機是否可以復飛。

事件也連累波音最大組件供應商Spirit在今年1月1日開始,暫停替Max客機生產機身和機翼等組件。

波音的生意佔Spirit收益近八成,單是Max客機,就佔Spirit收益超過五成,因此面對不明朗的前景,Spirit決定裁員超過2,800人,約佔堪薩斯州總部人手超過兩成。

公司又透露,在未來幾個星期還會宣布更多裁員,Spirit全球僱員總數有1.8萬人,股價週五跌了超過4%。

而波音在週四公開文件顯示,員工其實知道737 Max客機在模擬飛行時就有問題,但就設法向監管當局隱瞞。

另外,聯邦航空管理局(FAA)上個月建議向波音罰款390萬元,因為波音涉嫌在737新一代客機安裝不合規格的機翼組件,週五,FAA又指控波音在部份737 Max客機上,裝設不符合規格的同類組件,波音可能面對540萬元的額外罰款。

