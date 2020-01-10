波音737 Max停飛起漣漪效應 最大供應商宣布裁員

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波音737 Max客機停飛和停產之後引起漣漪效應，拖累波音最大組件供應商Spirit AeroSystems要裁員2,800人。

波音737 Max客機，去年先後在印尼和埃塞俄比亞發生兩宗空難，總共造成346人罹難之後，波音就在去年3月開始停飛Max客機，到了上個月，波音更決定暫停生產這款客機，以便聯邦監管當局檢查研究Max客機是否可以復飛。

事件也連累波音最大組件供應商Spirit在今年1月1日開始，暫停替Max客機生產機身和機翼等組件。

波音的生意佔Spirit收益近八成，單是Max客機，就佔Spirit收益超過五成，因此面對不明朗的前景，Spirit決定裁員超過2,800人，約佔堪薩斯州總部人手超過兩成。

公司又透露，在未來幾個星期還會宣布更多裁員，Spirit全球僱員總數有1.8萬人，股價週五跌了超過4%。

而波音在週四公開文件顯示，員工其實知道737 Max客機在模擬飛行時就有問題，但就設法向監管當局隱瞞。

另外，聯邦航空管理局（FAA）上個月建議向波音罰款390萬元，因為波音涉嫌在737新一代客機安裝不合規格的機翼組件，週五，FAA又指控波音在部份737 Max客機上，裝設不符合規格的同類組件，波音可能面對540萬元的額外罰款。

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