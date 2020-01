2020矽谷車展聖荷西會議中心登場 展期至週日（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

2020矽谷車展週四在聖荷西會議中心登場,帶您搶先體驗全球最新車款。

2020矽谷車展,結合數十家廠商、數百種新車、卡車、越野車、SUV、電動車,一次讓汽車愛好者看個夠,並實際體驗頂級奢華車款,包括Lamborghini、Bentley等,只可近看不能觸摸。

今年車展特色包括,全自動汽車技術更上一層樓,幾乎所有的廠商都推出新型的越野車SUV,他們的銷量遠遠超過轎車。

看到Subaru的展區,您是不是很心動,就想開車上路去國家公園呢?

越來越多的電動和插電式天然氣混合動力車上路,包括2021年福特野馬Mach-E也推出全電動車。

外型粗野被形容像男人肌肉的Corvette,一直是許多男人心目中夢想車,在這次2020聖荷西汽車展中,Corvette是最熱門的展區之一。

許多男士對2020 Corvette品頭論足,一直拍照,有人表示已經訂了這款車,連車牌都訂做好了。

有參觀者說:”全新的Corvette太獨特了,雪弗龍50年代創造了Corvette,這款新車是頂極,太美了,我等不及拿到我的車。”

和往年一様,車展也展出多輛個人收藏車,包括60年代到90年代的福特野馬及各式各樣的跑車,打開車蓋,讓大家仔細瞧瞧這些跑車的引擎。

除了汽車外觀,引擎也是重點之一,聖荷西Wescoa引撃技術公司製造最先進的新引擎才100磅。

Wescoa執行長Ron Huch說:”非常有效率,體積又小,才100磅,寬只有10吋半,可用在多功能車,甚至輕型飛機,混合動力車,因為非常的小。”

矽谷汽車展展出日期即日起到這個星期天,地點在聖荷西會議中心。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。