2020矽谷車展聖荷西會議中心登場 展期至週日（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

2020矽谷車展週四在聖荷西會議中心登場，帶您搶先體驗全球最新車款。

2020矽谷車展，結合數十家廠商、數百種新車、卡車、越野車、SUV、電動車，一次讓汽車愛好者看個夠，並實際體驗頂級奢華車款，包括Lamborghini、Bentley等，只可近看不能觸摸。

今年車展特色包括，全自動汽車技術更上一層樓，幾乎所有的廠商都推出新型的越野車SUV，他們的銷量遠遠超過轎車。

看到Subaru的展區，您是不是很心動，就想開車上路去國家公園呢？

越來越多的電動和插電式天然氣混合動力車上路，包括2021年福特野馬Mach-E也推出全電動車。

外型粗野被形容像男人肌肉的Corvette，一直是許多男人心目中夢想車，在這次2020聖荷西汽車展中，Corvette是最熱門的展區之一。

許多男士對2020 Corvette品頭論足，一直拍照，有人表示已經訂了這款車，連車牌都訂做好了。

有參觀者說：”全新的Corvette太獨特了，雪弗龍50年代創造了Corvette，這款新車是頂極，太美了，我等不及拿到我的車。”

和往年一様，車展也展出多輛個人收藏車，包括60年代到90年代的福特野馬及各式各樣的跑車，打開車蓋，讓大家仔細瞧瞧這些跑車的引擎。

除了汽車外觀，引擎也是重點之一，聖荷西Wescoa引撃技術公司製造最先進的新引擎才100磅。

Wescoa執行長Ron Huch說：”非常有效率，體積又小，才100磅，寬只有10吋半，可用在多功能車，甚至輕型飛機，混合動力車，因為非常的小。”

矽谷汽車展展出日期即日起到這個星期天，地點在聖荷西會議中心。

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