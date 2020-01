【KTSF】

舊金山Crocker Amazon區週三發生入屋搶劫案,8到10個蒙面賊人搶劫華裔男事主,搶走超過一萬元現金。

警方資料顯示,案發現場位於Hanover街200號地段,32歲華裔男事主週三下午1點左右打開車庫的門,倒車準備離開時,8到10個匪徒從車庫進入屋內,用槍要脅事主把錢交出來。

警方透露,匪徒搶走大筆現金,總數超過一萬元,案發時除了男事主之外,屋裡面還有一名華裔女事主。

警方表示,匪徒揮舞一支手槍,並襲擊男事主導致他受傷,男事主沒有生命危險,而賊人仍然在逃。

警方指出賊人是非洲裔或其他族裔人士,犯案時蒙了臉或穿著連帽衫。

版權所有,不得轉載。