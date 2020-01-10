Palo Alto三賊闖入超市藥房 搶走一批處方藥

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南灣Palo Alto市一間Safeway超市，週五凌晨被持械賊匪搶劫，賊匪的目標是店內的藥房，偷走一批處方藥，事件中無人受傷，3名疑犯仍然在逃。。

事發於凌晨12點40分左右，地點在Middlefield Road 2811號的Safeway超市。

警方稱，事發時超市已關門，3名賊人闖入後，其中一人揮舞手槍，喝令一名店員伏在藥房附近的地點。

其中一名賊人打破藥房的玻璃門，偷走數額不明的處方藥，賊匪接著奔跑出店外，登上一部接應的紅色pickup貨車逃去。

雖然有人報稱劫案發生時有人開槍，不過警方調查後證實，賊匪並沒有開槍，目擊證人可能誤把玻璃門破碎的聲響當作槍聲。

從店內的監控視頻所見，持搶的疑犯身穿灰色連帽上衣，藍色牛仔褲，紅色網球鞋。

第二名疑犯身穿黃色印有”Tommy Hilfiger”品牌的連帽上衣，黑長褲和黑鞋。

第三名疑犯身穿紅色連帽外套，灰色長褲和白色球鞋。

3名疑犯都被指是拉美裔，年約20餘歲，中等身材，疑犯駕駛的汽車可能是2000年福特或Chevrolet汽車。

任何人如能對案件提供消息，請聯絡Palo Alto警方，電話：(650) 329-2413，或傳電郵往：[email protected]，或短訊及留言到:(650) 383-8984。

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