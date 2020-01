Palo Alto三賊闖入超市藥房 搶走一批處方藥

【KTSF】

南灣Palo Alto市一間Safeway超市,週五凌晨被持械賊匪搶劫,賊匪的目標是店內的藥房,偷走一批處方藥,事件中無人受傷,3名疑犯仍然在逃。。

事發於凌晨12點40分左右,地點在Middlefield Road 2811號的Safeway超市。

警方稱,事發時超市已關門,3名賊人闖入後,其中一人揮舞手槍,喝令一名店員伏在藥房附近的地點。

其中一名賊人打破藥房的玻璃門,偷走數額不明的處方藥,賊匪接著奔跑出店外,登上一部接應的紅色pickup貨車逃去。

雖然有人報稱劫案發生時有人開槍,不過警方調查後證實,賊匪並沒有開槍,目擊證人可能誤把玻璃門破碎的聲響當作槍聲。

從店內的監控視頻所見,持搶的疑犯身穿灰色連帽上衣,藍色牛仔褲,紅色網球鞋。

第二名疑犯身穿黃色印有”Tommy Hilfiger”品牌的連帽上衣,黑長褲和黑鞋。

第三名疑犯身穿紅色連帽外套,灰色長褲和白色球鞋。

3名疑犯都被指是拉美裔,年約20餘歲,中等身材,疑犯駕駛的汽車可能是2000年福特或Chevrolet汽車。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Palo Alto警方,電話:(650) 329-2413,或傳電郵往:[email protected],或短訊及留言到:(650) 383-8984。

版權所有,不得轉載。