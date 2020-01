【KTSF】

南灣Palo Alto的史丹福購物中心內的Bloomingdale百貨公司,週二被賊人爆竊,警方週四公佈閉路電視片段,尋求線索以捉拿疑犯。

根據警方公佈的片段,兩名蒙面的賊人在週二凌晨兩點,用石頭打破百貨公司的玻璃門,然後再打破玻璃櫃,搶去價值83,000元的珠寶和手錶之後,馬上逃離現場。

警方指,兩名疑犯當時上了一輛1990年代的白色四門BMW 3系的汽車,最後見到是往El Camino Real北行方向逃去,警方呼籲民眾提供該兩名疑犯以及司機的線索。

