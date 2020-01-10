華裔居民為曾爍舉行集會 促當局加強社區治安（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

一班華裔居民就大除夕東灣奧克蘭（屋崙）咖啡店搶劫案中，不幸喪生的華裔工程師舉行集會，要求奧克蘭市府和東灣Alameda縣府採取行動，加強社區治安。

週四的集會人士，對華裔工程師曾爍（Shuo Zeng）的死覺得非常婉惜，又感到華人社區經常被針對犯案，要求奧克蘭市府和東灣Alameda縣地檢處，將所有犯人繩之於法，嚴正執法，還曾爍公道。

安全社區聯盟總務張貴荷說：”好不容易為國家、為世界培養一個人才，就這麼一瞬間沒有了，人人都有生命，生命是可貴的，不能拿錢買，一台手提電腦就要了一條命。”

律師莫秀寧說：”希望（曾爍）的律師可以刑事和民事幫家人可以在美國做些甚麼，尤其是希望地方檢控處可以將全部3名罪犯，現在拘捕了兩人，全部以謀殺罪起訴，並非誤殺。”

有另一位奧克蘭居民，都曾經是搶劫案受害人，現身講述她和她的兒子去年在奧克蘭家中，被多名持槍男子搶劫的經歷，她指曾跑到華裔鄰居求助時，鄰居指因為害怕不肯報警。

集會人士Victoria說：”作為社區大家要團結一點，團結是最重要。”

奧克蘭社區領袖陳錫彭沒有參加今次集會，但他在案發後一直有跟曾爍家人聯絡，他指曾爍家人目前忙於辦後事，計劃將曾爍的遺體帶回中國，未有空接受採訪。

對於本案，陳錫彭認為，奧克蘭警方不能單叫人遇劫時，不要去搶回財物就了事，他又提到不滿加州2014年時通過的47號提案，加州47號法例將部分非暴力罪行降為輕罪處罰，例如盜竊財物價值不超過950美元，由原來的重罪改為輕罪。

陳錫彭說：”立法人要知道，雖然出發點是好，但後果其實是不堪設想，等於鼓勵了好多罪犯不停地去犯罪。”

華裔工程師曾爍除夕當日在奧克蘭一間星巴克咖啡店，被兩名匪徒搶走手提電腦，追截時受傷不幸死亡，涉案兩名疑犯一人被控謀殺，另一人被控誤殺罪，兩人也被控二級行劫等罪。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。