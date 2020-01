華裔居民為曾爍舉行集會 促當局加強社區治安（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

一班華裔居民就大除夕東灣奧克蘭(屋崙)咖啡店搶劫案中,不幸喪生的華裔工程師舉行集會,要求奧克蘭市府和東灣Alameda縣府採取行動,加強社區治安。

週四的集會人士,對華裔工程師曾爍(Shuo Zeng)的死覺得非常婉惜,又感到華人社區經常被針對犯案,要求奧克蘭市府和東灣Alameda縣地檢處,將所有犯人繩之於法,嚴正執法,還曾爍公道。

安全社區聯盟總務張貴荷說:”好不容易為國家、為世界培養一個人才,就這麼一瞬間沒有了,人人都有生命,生命是可貴的,不能拿錢買,一台手提電腦就要了一條命。”

律師莫秀寧說:”希望(曾爍)的律師可以刑事和民事幫家人可以在美國做些甚麼,尤其是希望地方檢控處可以將全部3名罪犯,現在拘捕了兩人,全部以謀殺罪起訴,並非誤殺。”

有另一位奧克蘭居民,都曾經是搶劫案受害人,現身講述她和她的兒子去年在奧克蘭家中,被多名持槍男子搶劫的經歷,她指曾跑到華裔鄰居求助時,鄰居指因為害怕不肯報警。

集會人士Victoria說:”作為社區大家要團結一點,團結是最重要。”

奧克蘭社區領袖陳錫彭沒有參加今次集會,但他在案發後一直有跟曾爍家人聯絡,他指曾爍家人目前忙於辦後事,計劃將曾爍的遺體帶回中國,未有空接受採訪。

對於本案,陳錫彭認為,奧克蘭警方不能單叫人遇劫時,不要去搶回財物就了事,他又提到不滿加州2014年時通過的47號提案,加州47號法例將部分非暴力罪行降為輕罪處罰,例如盜竊財物價值不超過950美元,由原來的重罪改為輕罪。

陳錫彭說:”立法人要知道,雖然出發點是好,但後果其實是不堪設想,等於鼓勵了好多罪犯不停地去犯罪。”

華裔工程師曾爍除夕當日在奧克蘭一間星巴克咖啡店,被兩名匪徒搶走手提電腦,追截時受傷不幸死亡,涉案兩名疑犯一人被控謀殺,另一人被控誤殺罪,兩人也被控二級行劫等罪。

