紐森公布2,222億元預算案 增加教育及醫療撥款

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森週五提出2020至2021年度的財政預算,總額高達史無前例的2,222億元,其中包括用在教育、低收入人士醫療健保、應付無家可歸者問題、環保和應對氣候變化。

紐森說:”這預算的數目很容易記,本年預算是2,222億元,2222,較去年的預算增加2.3%。”

紐森指出,加州的經濟強勁,是全國最強及全球第五大經濟體,全國每7份新工作,就有一份在加州產生,州府儲備也達到史無前例210億元。

紐森表示,雖然經濟好景,可是加州面對嚴峻的社會問題,包括無家可歸者問題、氣候變化導致災難性山火等等,而這些問題需要趕緊處理。

紐森提出在現有預算之上再增加10億元撥款,給地方政府應付露宿者問題,包括興建可負擔房屋,以及提供租金津貼。

醫療方面,紐森建議增加對加州低收入人士醫療補助Medi-Cal的撥款,包括為全州接近3萬名65歲或以上無證人士提供醫療健保,加州目前已經為25歲或以下無證人士提供Medi-Cal健保計劃。

為了降低處方藥價格,紐森宣布成立CalRx非專利處方藥計劃,由州成立自己品牌與藥廠合作,售賣較便宜的非專利處方藥,例如胰島素給加州居民。

教育是加州預算的一大部分,今年的預算是破紀錄的840億元,州府花在每名公立中小學學生的預算開支是17,964元,是歷來最多。

預算也包括增加撥款給成績較差的校區,用來訓練、聘請和挽留教師。

應對氣候變化方面,紐森提出未來5年動用120億元,減低氣候變化導致的負面影響,促使加州達到零排放及促進新的環保科技。

紐森的財政預算會交由州議會討論,預料5月會有最後的版本。

