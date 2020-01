【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山交通局本月起推出公車藝術計劃,將於所有Muni巴士上張貼5名藝術家的圖畫,其中一名是華裔。

插畫藝術家李虹姬(Joycelyn Li Langrand)說:”花了兩個月的時間畫完了,非常有創意的過程,從來我也沒有試過,根據詩人的詩,然後加自己對舊金山的感想,觀念,還有了解來創作,這是一個非常創新的,對藝術家來說是一個很好的平台與機會。”

“公車藝術”計劃已經是第5年舉行,今年的主題是”舊金山的隱藏瑰寶”,被選中的5位藝術家需要根據5首詩,創作出5張插畫,另外有3張畫可以自由發揮。

乘客可以在市內100輛的Muni巴士上欣賞到這些插畫。

