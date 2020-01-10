香港反送中對台灣選舉有何影響 藍綠陣營有不同解讀

【KTSF 古琳嘉報導】

對於香港反送中浪潮，蔡英文陣營以”今日香港 明日台灣”，要激起支持者的危機意識，韓國瑜陣營則認為，香港不是台灣，選舉應該回歸到對蔡英文施政的檢驗，一起聽聽雙方陣營怎麼說。

韓國瑜說：”這一場事實上也是有中華民國保衛戰，這樣子一個神聖的意義在。”

國民黨總統候選人韓國瑜，9號出席專門為海外支持者舉辦的四海同心造勢大會時，將這次選舉定位為中華民國保衛戰，這次的總統大選，藍綠陣營在兩岸主張上有很大的不同，蔡英文以”辣台妹”之姿，對中國採取強硬態度，韓國瑜則主張回歸92共識，拒絕一國兩制。

受到香港反送中浪潮影響，這次台灣大選，”芒果乾”成為熱門詞彙，這個名詞是”亡國感”而來，不過韓國瑜全國競選總部副總幹事周錫瑋認為，將香港問題連結到台灣大選，只是選舉操作。

周錫瑋說：”我們中華民國的民主機制其實是很健全的，我們最關心的是，目前的蔡英文對我們所謂的言論自由的箝制，對整個選舉的過程當中，運用各種的資源去支援，像楊蕙如這樣出來做網路攻擊，其實我們最關心的，這些事情的維護，那麼香港的問題不會影響到台灣的選舉，只有蔡英文做錯的事情，才會傷害到台灣的民主。”

2020蔡英文連任辦公室組織決策委員會決策委員洪耀南有不同看法，他說從香港看台灣，讓年輕世代得到覺醒。

洪耀南說：”今年我覺得是讓年輕人覺醒，主是北京在處理香港問題，反送中我覺得是這次導火線，香港的問題也是世代問題，而且香港世代的年輕人，他看不到未來的希望，甚至於他們連自由的空間也被壓縮了，這當然年輕人會反抗嘛。”

這次台灣總統大選，有超過200個外國媒體記者到台灣採訪，多數媒體關注的議題，就是香港問題對台灣大選結果是否會有影響，對此藍綠陣營有不同回應。

洪耀南說：”我想這個就很清楚，會讓我們台灣人民，也讓台灣的選民做一個重要的決定，畢竟這場選舉全世界都在看，台灣到底要選擇民主陣營這一邊，還是選擇中國的陣營這一邊，這關係到這場的大選，所以中國的因素讓台灣人民做一個選擇的機會。”

周錫瑋說說：”我們就是中華民國,我們中華民國有我們的主權、領土、有我們民主，有我們繁榮的進步的經濟，這個就是我們國民黨要堅持，去努力維護的，至於說民進黨一直在破壞我們現有的一切好的制度，只為搞他自己的所謂權力利益，這個是我們可以拿出來去對抗民進黨，而且我們一定會贏。”

面對反送中議題，藍綠立場截然不同，到底會如何影響選民很快會揭曉。

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