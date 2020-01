香港反送中對台灣選舉有何影響 藍綠陣營有不同解讀

【KTSF 古琳嘉報導】

對於香港反送中浪潮,蔡英文陣營以”今日香港 明日台灣”,要激起支持者的危機意識,韓國瑜陣營則認為,香港不是台灣,選舉應該回歸到對蔡英文施政的檢驗,一起聽聽雙方陣營怎麼說。

韓國瑜說:”這一場事實上也是有中華民國保衛戰,這樣子一個神聖的意義在。”

國民黨總統候選人韓國瑜,9號出席專門為海外支持者舉辦的四海同心造勢大會時,將這次選舉定位為中華民國保衛戰,這次的總統大選,藍綠陣營在兩岸主張上有很大的不同,蔡英文以”辣台妹”之姿,對中國採取強硬態度,韓國瑜則主張回歸92共識,拒絕一國兩制。

受到香港反送中浪潮影響,這次台灣大選,”芒果乾”成為熱門詞彙,這個名詞是”亡國感”而來,不過韓國瑜全國競選總部副總幹事周錫瑋認為,將香港問題連結到台灣大選,只是選舉操作。

周錫瑋說:”我們中華民國的民主機制其實是很健全的,我們最關心的是,目前的蔡英文對我們所謂的言論自由的箝制,對整個選舉的過程當中,運用各種的資源去支援,像楊蕙如這樣出來做網路攻擊,其實我們最關心的,這些事情的維護,那麼香港的問題不會影響到台灣的選舉,只有蔡英文做錯的事情,才會傷害到台灣的民主。”

2020蔡英文連任辦公室組織決策委員會決策委員洪耀南有不同看法,他說從香港看台灣,讓年輕世代得到覺醒。

洪耀南說:”今年我覺得是讓年輕人覺醒,主是北京在處理香港問題,反送中我覺得是這次導火線,香港的問題也是世代問題,而且香港世代的年輕人,他看不到未來的希望,甚至於他們連自由的空間也被壓縮了,這當然年輕人會反抗嘛。”

這次台灣總統大選,有超過200個外國媒體記者到台灣採訪,多數媒體關注的議題,就是香港問題對台灣大選結果是否會有影響,對此藍綠陣營有不同回應。

洪耀南說:”我想這個就很清楚,會讓我們台灣人民,也讓台灣的選民做一個重要的決定,畢竟這場選舉全世界都在看,台灣到底要選擇民主陣營這一邊,還是選擇中國的陣營這一邊,這關係到這場的大選,所以中國的因素讓台灣人民做一個選擇的機會。”

周錫瑋說說:”我們就是中華民國,我們中華民國有我們的主權、領土、有我們民主,有我們繁榮的進步的經濟,這個就是我們國民黨要堅持,去努力維護的,至於說民進黨一直在破壞我們現有的一切好的制度,只為搞他自己的所謂權力利益,這個是我們可以拿出來去對抗民進黨,而且我們一定會贏。”

面對反送中議題,藍綠立場截然不同,到底會如何影響選民很快會揭曉。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。