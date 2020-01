【有線新聞】

一名在廣州讀中醫的香港人失聯近2日,他曾多次為示威者提供義務醫療服務,家人及朋友懷疑他被內地國安扣留。

該名香港學生化名”肥仔”,就讀廣州中醫藥大學5年級,朋友指他星期三凌晨返內地,相信回到宿舍後,發了一段錄音指要開門,然後就失去聯絡。

朋友之後問他的室友”肥仔在哪裏”,室友回覆”國安”兩個字,又指全部人被網上監控,不要輕舉妄動。

稍後室友再指,自己被扣留24小時,”肥仔”則被行政拘留。

“肥仔”是Telegram平台”國難忠醫”的管理員,義務治療在衝突中受傷的示威者。

