台灣國民黨總統候選人韓國瑜的政策主張（視頻）

國民黨總統候選人韓國瑜這次以”台灣安全,人民有錢”作為競選口號,韓國瑜競選總部發言人何庭歡說明她的政策主軸。

何庭歡說:”是有關於我們選戰主軸的部份,其實韓市長所特別強調的他的四大理念。第一大理念就是捍衛中華民國主權,因為市長一直非常在乎說,中華民國主權地位,所以在於國際間,包括在外交以及兩岸方面,我們都是非常誓死捍衛我們中華民國的主權,而在第二個部份,則是要熱愛中華文化,因為我們知道說,在過去民進黨政府執政之下,導致我們在於不論是課綱上面,或是文化傳承上面,對於中華文化這部份,並沒有像過去的這麼的足,所以市長一直都非常希望,能夠提倡跟恢復熱愛中華文化,能夠把中華文化的精髓給傳承流傳下去。”

何庭歡續道:”而在第三個部份,則是他是堅定自由民主,因為我們一直都強調說,中華民國是一個主權獨立的國家,所以我們對於自由民主來說,是非常非常的重視的,也因此事實上在反送中的影響下,我們還是一直對外宣稱說,我們台灣,因為很多人都講著一句話,說甚麼今日香港會是明日的台灣,但我們一直強調說,其實希望各界能夠聚焦於我們,其實非常非常重視自由與民主部份,所以台灣並不會變成香港,我們也強調說在自由民主方面,我們其實是非常非常堅持的,我們也認為中華民國的自由民主,是在亞洲地區非常罕見,而且是非常珍貴的。”

何庭歡指出:”最後第四點,就是所謂”莫忘世上苦人多”,韓市長重視弱勢,而且希望能夠提升所謂民生經濟的部份,這部份也是過去他一直以來強調的,台灣安全,人民有錢,當中的一大主軸,也就是他選市長時所提到的發大財,其實想要人民能夠過好生活,不要像過去3年多以來一樣,可能讓經濟方面,甚至是民生方面,比較是屬於匱乏部份。”

