台灣國民黨總統候選人韓國瑜的政策主張（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

國民黨總統候選人韓國瑜這次以”台灣安全，人民有錢”作為競選口號，韓國瑜競選總部發言人何庭歡說明她的政策主軸。

何庭歡說：”是有關於我們選戰主軸的部份，其實韓市長所特別強調的他的四大理念。第一大理念就是捍衛中華民國主權，因為市長一直非常在乎說，中華民國主權地位，所以在於國際間，包括在外交以及兩岸方面，我們都是非常誓死捍衛我們中華民國的主權，而在第二個部份，則是要熱愛中華文化，因為我們知道說，在過去民進黨政府執政之下，導致我們在於不論是課綱上面，或是文化傳承上面，對於中華文化這部份，並沒有像過去的這麼的足，所以市長一直都非常希望，能夠提倡跟恢復熱愛中華文化，能夠把中華文化的精髓給傳承流傳下去。”

何庭歡續道：”而在第三個部份，則是他是堅定自由民主，因為我們一直都強調說，中華民國是一個主權獨立的國家，所以我們對於自由民主來說，是非常非常的重視的，也因此事實上在反送中的影響下，我們還是一直對外宣稱說，我們台灣，因為很多人都講著一句話，說甚麼今日香港會是明日的台灣，但我們一直強調說，其實希望各界能夠聚焦於我們，其實非常非常重視自由與民主部份，所以台灣並不會變成香港，我們也強調說在自由民主方面，我們其實是非常非常堅持的，我們也認為中華民國的自由民主，是在亞洲地區非常罕見，而且是非常珍貴的。”

何庭歡指出：”最後第四點，就是所謂”莫忘世上苦人多”，韓市長重視弱勢，而且希望能夠提升所謂民生經濟的部份，這部份也是過去他一直以來強調的，台灣安全，人民有錢，當中的一大主軸，也就是他選市長時所提到的發大財，其實想要人民能夠過好生活，不要像過去3年多以來一樣，可能讓經濟方面，甚至是民生方面，比較是屬於匱乏部份。”

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