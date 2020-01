【KTSF】

東灣Fremont市週三晚發生入屋搶劫案,兩名年老住戶當時在屋內,幸沒有受傷。

警方是於晚上10時20分接報,現場位於Sundale區Selkirk街4700號路段,4名賊匪打破一道玻璃滑門闖入屋內。

當時兩名年老住戶在家,但沒有聽到聲響,二人有遇上賊匪,幸沒有受傷。

賊匪花了數分鐘在屋內搜掠,偷走財物後奔逃,目前仍未落網。

