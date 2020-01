舊金山華埠參茸行被爆竊 商戶成立聯會互助（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠一間參茸藥材店週四凌晨被人爆竊,偷走總值數千元的海參及花旗參,華埠近年面對治安及中央地鐵工程延遲等問題,商戶終於組織起來,正式成立聯合協會。

參茸藥材店海豐堂位於華埠Clay街夾Stockton街附近,老闆梁先生週三晚9時放工,週四早上6時多回店鋪準備開鋪。

在此開業兩年的梁先生照常打開電捲閘,看到的情景後就嚇了一跳。

梁先生說:”打開捲閘時,見到整隻玻璃門全部爛了,滿地玻璃,見到有兩塊石,還有那些”銳”,專門打玻璃的那些”銳”在此,之後我入來看看,就不見了兩盤花旗參,再仔細看,那罐最大罐的海參拿走了。”

梁先生表示,兩盤花旗參每盤重約30磅,放在最近門口的位置,售價大約70元一磅。

而被偷走的海參,一罐大約有10磅,售價是每磅300多元,連同維修玻璃門的錢,梁先生預計今次一共損失約5,000元。

梁先生說:”都驚的,因為未曾試過被人進來爆竊,我懷疑不是華人,應該是西人,他們不太”識貨”,最貴的那些東西都沒有偷,比較幸運。”

梁先生透露,一些數千元一兩的燕窩及冬蟲草,過萬元的人參就沒有被偷。

店鋪的電捲閘一向有輕微故障,落閘後亦落不到地面,梁先生事後發現,電捲閘被人抽高,懷疑賊人從電閘底下的空隙進入店鋪。

事發後,梁先生在早上約6時半報警,一直未見警員到來,約7時半,梁先生又再報案,最終警員在案發後約4小時,週四早上10時才到場。

梁先生說:”我覺得警員遲了一點,我來了之後,治安比以前差,如果早知那麼差,我都不敢搬來這。”

老闆仍要聯絡保安公司,才可以調動出店鋪錄像,因此警方到場調查後,案件暫時未有進展。

梁先生只是近幾個月來其中一名受害者,華埠近年面對治安問題,加上中央地鐵工程遲遲未完工,令商戶叫苦連天,為了可以幫自己發聲,商戶終於聯合起來成立一個協會。

華埠商戶鍾紹元說:”因為華埠已經有很多個會,過百個會,但每個會的性質不同,而且在這幾年來發生那麼多事,亦很少有其他團體出來支持我們,為我們發聲,所以就決定成立這個會,希望直接幫到華埠的商戶。”

舊金山華埠商戶聯合協會剛剛成立,暫時由商戶邵旗謙(Ed Siu)及洪雷文擔任正副會長,他們批評,代表華埠的市參事佩斯金很少照顧商戶所需,過去幾年,是商戶團結起來,才爭取到加巡警人數,及取回不少泊車位等。

華埠商戶邵旗謙說:”你不去反映,你不去爭取,是甚麼都沒有,我不理任何人講,我們少少事就嘈,記住,我們是爭取,這是爭取的問題,你不爭取就是沒有,當這些東西沒有了,想取回就很難了。”

協會打算將於半年後正式選出正副會長,華埠商戶一直用微信平台溝通,會員人數超過300人。

