舊金山華埠參茸行被爆竊 商戶成立聯會互助（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠一間參茸藥材店週四凌晨被人爆竊，偷走總值數千元的海參及花旗參，華埠近年面對治安及中央地鐵工程延遲等問題，商戶終於組織起來，正式成立聯合協會。

參茸藥材店海豐堂位於華埠Clay街夾Stockton街附近，老闆梁先生週三晚9時放工，週四早上6時多回店鋪準備開鋪。

在此開業兩年的梁先生照常打開電捲閘，看到的情景後就嚇了一跳。

梁先生說：”打開捲閘時，見到整隻玻璃門全部爛了，滿地玻璃，見到有兩塊石，還有那些”銳”，專門打玻璃的那些”銳”在此，之後我入來看看，就不見了兩盤花旗參，再仔細看，那罐最大罐的海參拿走了。”

梁先生表示，兩盤花旗參每盤重約30磅，放在最近門口的位置，售價大約70元一磅。

而被偷走的海參，一罐大約有10磅，售價是每磅300多元，連同維修玻璃門的錢，梁先生預計今次一共損失約5,000元。

梁先生說：”都驚的，因為未曾試過被人進來爆竊，我懷疑不是華人，應該是西人，他們不太”識貨”，最貴的那些東西都沒有偷，比較幸運。”

梁先生透露，一些數千元一兩的燕窩及冬蟲草，過萬元的人參就沒有被偷。

店鋪的電捲閘一向有輕微故障，落閘後亦落不到地面，梁先生事後發現，電捲閘被人抽高，懷疑賊人從電閘底下的空隙進入店鋪。

事發後，梁先生在早上約6時半報警，一直未見警員到來，約7時半，梁先生又再報案，最終警員在案發後約4小時，週四早上10時才到場。

梁先生說：”我覺得警員遲了一點，我來了之後，治安比以前差，如果早知那麼差，我都不敢搬來這。”

老闆仍要聯絡保安公司，才可以調動出店鋪錄像，因此警方到場調查後，案件暫時未有進展。

梁先生只是近幾個月來其中一名受害者，華埠近年面對治安問題，加上中央地鐵工程遲遲未完工，令商戶叫苦連天，為了可以幫自己發聲，商戶終於聯合起來成立一個協會。

華埠商戶鍾紹元說：”因為華埠已經有很多個會，過百個會，但每個會的性質不同，而且在這幾年來發生那麼多事，亦很少有其他團體出來支持我們，為我們發聲，所以就決定成立這個會，希望直接幫到華埠的商戶。”

舊金山華埠商戶聯合協會剛剛成立，暫時由商戶邵旗謙（Ed Siu）及洪雷文擔任正副會長，他們批評，代表華埠的市參事佩斯金很少照顧商戶所需，過去幾年，是商戶團結起來，才爭取到加巡警人數，及取回不少泊車位等。

華埠商戶邵旗謙說：”你不去反映，你不去爭取，是甚麼都沒有，我不理任何人講，我們少少事就嘈，記住，我們是爭取，這是爭取的問題，你不爭取就是沒有，當這些東西沒有了，想取回就很難了。”

協會打算將於半年後正式選出正副會長，華埠商戶一直用微信平台溝通，會員人數超過300人。

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